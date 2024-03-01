«الإمارات للألمنيوم» تُدشّن أول مراكز بيانات في القطاع الصناعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تدشين أول مراكز بيانات في القطاع الصناعي تعمل كلياً بالطاقة المتجددة بمقارها في «جبل علي» و«الطويلة»، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وستسهم مراكز البيانات الحديثة في تمكين «الإمارات العالمية للألمنيوم» من تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة، وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%، من خلال تحسين توزيع الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة عمليات التبريد، والاعتماد على أحدث أنواع البنية التحتية للحوسبة.

وأفادت «الإمارات العالمية للألمنيوم» بأنها ستتعاون مع مزود التكنولوجيا المحلي «ساينتكنيك» لإنشاء مراكز البيانات التي تعتبر ركيزة أساسية في الخطة التحول الرقمي للشركة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات من خلال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووسائل التحول الرقمي الأحدث عالمياً.

وستعمل مراكز البيانات على تحسين مرونة حوسبة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيتم اعتمادها وفقاً لمعايير معهد «أب تايم»: Tier III، وهو معيار عالمي لمراكز البيانات.

وقال المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «طموح الشركة بتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم هو أهم ركائز مكانتها التنافسية عالمياً».

وأضاف: «نلتزم بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتنا من خلال العمل على استخدام مراكز البيانات الحديثة، إلى جانب أنظمة الحوسبة السحابية المستخدمة حالياً لتحسين الاستدامة البيئية للبنية التحتية لعمليات الحوسبة»، لافتاً إلى أن بناء مراكز البيانات الحديثة في الموقع خطوة مهمة لإرساء الأسس لمنظومة متطورة تدعم الابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، كارلو نظام: «ستسهم مراكز البيانات الصناعية في تعزيز مرونة واستدامة منصة التصنيع الرقمي للشركة، والتي تدعم حلول البيانات الثقيلة والأتمتة المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يساعد الشركة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير العمليات الصناعية في مصانعها لتعتمد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مثل عمليات الرافعات والمركبات ذاتية التحكم».