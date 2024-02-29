عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 36.49 مليار درهم خلال فبراير

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي رقماً قياسياً جديداً للمبيعات خلال فبراير 2024 بنحو 36.49 مليار درهم، محققة القيمة الأعلى للشهر ذاته على الإطلاق، مقارنة مع 26.7 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة نسبتها 36.66% على أساس سنوي.

وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قيمة المبيعات العقارية خلال فبراير 2024 توزعت على 11 ألفاً و950 صفقة عقارية، في وقت تعد فيه المبيعات العقارية في فبراير 2024 خامس أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق العقارية في دبي بعد أشهر نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر ويوليو 2023.

وكانت مبيعات عقارات دبي في يناير 2024 سجلت نحو 35.4 مليار درهم، ما يعد أيضاً الأعلى على الإطلاق للشهر ذاته، ونتجت عن 11 ألفاً و210 صفقات، مقارنة بنحو 28 مليار درهم نتجت عن 9814 صفقة خلال يناير 2023.

وبهذا الأداء تسجل عقارات دبي مبيعات ناهزت 71.89 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2024، وتعد الأكبر تاريخياً للفترة نفسها، بزيادة نسبتها 31.4%، مقابل مبيعات قيمتها 54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية، كما يأتي استكمالاً لحالة ازدهار سجلها القطاع خلال عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها الصعودي خلال العام الجاري، مع تدفق مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها دبي، مثل إجراءات الحصول على التأشيرات.

جاذبية استثمارية

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني: «إن الأرقام الجديدة تجعل من شهري يناير وفبراير الأفضل على الإطلاق للشهرين ذاتهما في تاريخ السوق العقارية بدبي، وتؤكد أن الزخم متواصل في سوق عقارات دبي»، مشيراً إلى أن «هذا الأداء التاريخي يجسد تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي».

وتابع الزرعوني: «تعطي هذه الأرقام غير المسبوقة، إشارة جلية على أن القطاع العقاري أمام عام قياسي آخر في 2024، إذ مايزال القطاع يبهرنا بمستويات غير مسبوقة من المبيعات، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، مع تمتع القطاع العقاري في الإمارة بحصانة ضد التحديات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات سعر الفائدة العالمية».

نتائج مبشرة

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، أن ترتفع المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2024 بنسبة 30% عن مستويات عام 2023.

وأفاد بأن المبيعات التي حققتها السوق العقارية في دبي أول شهرين من عام 2024، تعطي نتائج مبشرة وتفاؤلاً كبيراً بسوق العقارات، وزيادة في الطلب، مؤكداً أنها دليل على استقرار وتحسن الوضع الاقتصادي المستمر عموماً.

أداء غير مسبوق

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: «إن هذا الأداء غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري يُعد استمراراً للزخم في عام 2023، واستمراراً لإطلاق المشروعات العقارية خلاله، ما يعني تسليم الوحدات للمستثمرين أو السكان العام الجاري»، متوقعاً تضاعف الأرقام مع أداء أفضل خلال الشهرين المقبلين، نظراً لإنجاز العديد من المشروعات وتسليم الوحدات العقارية للمستخدم النهائي.