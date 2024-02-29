معرض توظيف «رواد تكنولوجيا المستقبل» يتيح للمواطنين مقابلات مباشرة مع الشركات

ينظم «معهد الإمارات المالي» المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي في الرابع من مارس الجاري، معرضه التوظيفي الأول للمتخصصين في المجالات المالية والتكنولوجية: «رواد تكنولوجيا المستقبل»، وذلك في مقر المعهد بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة عدد كبير من أبرز المصارف والشركات المالية في المنطقة.

وقالت المدير العام لمعهد الإمارات المالي، نورة البلوشي: «يسرنا الإعلان عن تنظيم هذا المعرض التوظيفي للكفاءات المواطنة المتخصصة في المجالات المالية والتكنولوجية، والذي يأتي بالتعاون مع كل من (كلية سعيد لإدارة الأعمال) بجامعة أوكسفورد، و(معهد ماساتشوستس للتقنية) و(كولومبييا للهندسة) بالولايات المتحدة، والذي يأتي تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، وإعداد جيل من خبرات شبابنا القادر على الانخراط في بيئة عمل محفزة ومتطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي الحالي، وقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل».

ويشهد المعرض كذلك مشاركة واسعة من قبل المؤسسات المالية التي ستقدم نظرة على الفرص الوظيفية المتاحة للمتخصصين في هذه القطاعات، وستتاح الفرصة للمشاركين لإجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الشركات، ما يفتح أبواباً جديدة للتوظيف، ويدعم الخريجين من المواطنين في إيجاد مسارات وظيفية مواكبة للتطورات في عالم المال والأعمال.

ويتزامن المعرض مع إعلان المعهد عن بدء التسجيل في برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل 2024» الذي يفتح أبوابه لاستقطاب 100 محترف متميز فقط، للحصول على شهادات تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الدفع، والتطبيقات السحابية وهندسة موثوقية المواقع.

وتتضمن شروط القبول في البرنامج أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية من سنة إلى ثلاث سنوات، وحديث التخرج، بمؤهل علمي في التخصصات التكنولوجية أو المالية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3,2.