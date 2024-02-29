أسعار البنزين والديزل لشهر مارس

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2024 وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين ، 17 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2024.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول مارس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 15 فلساً من 2.88 درهم في فبراير 2024 إلى 3.03 دراهم في مارس 2024.

كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.76 درهم في فبراير إلى 2.92 درهم في مارس.

كذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 16 فلساً من 2.69 درهم في فبراير إلى 2.85 درهم في مارس.

كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 17 فلساً لكل لتر من إلى 2.99 درهم في فبراير إلى 3.16 درهم في مارس.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.