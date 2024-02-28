الإمارات الثانية عالميا في الاستثمارات الخضراء بنمو 28%

قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، إن "الامارات جاءت في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة مباشرة في الاستثمارات الخضراء لعام 2023، بنمو 28%".

وأضاف بن طوق، خلال افتتاح مؤتمر "انفستوبيا 2024"، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في قطاعات سريعة النمو"، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين والمسؤولين المحليين والعالميين، أن "الإمارات أبرمت أكثر من 11 اتفاقية شراكة اقتصادية مع عدد من دول العالم، حتى اليوم، وتعتزم الوصول بهذه الاتفاقيات الى 26 اتفاقية خلال 7 سنوات".

وتوقع بن طوق، أن تنجح الإمارات في الوصول إلى مليون شركة في الدولة، قبل عام 2031 كما كان مخططا، مشيرا إلى أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن عدد الشركات في الدولة سيصل الى مليون شركة قبل الموعد المحدد، وذلك في ظل تسجيل أكثر من 788 ألف شركة في الدولة بنهاية عام 2023.

وشدد بن طوق، على أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو النمو المستدام والتنافسية، مشيرا إلى أن "الإمارات في منتصف الطريق لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031) بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل، وحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة"، مشيرا إلى وجود أكثر من 788 ألف شركة تم تسجيلها في الدولة بنهاية عام 2023 ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031.

ونوه إلى أن "إنفستوبيا" يمثل جزءاً مهماً لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول 2031، مشيرا الى "أننا اليوم أمام زخم متنامي من الفرص للاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة خاصة التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لقطاع الطيران والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد والتجارة الإلكترونية".

وأشار إلى أن نسخة "إنفستوبيا" هذا العام شهدت الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "100 شركة من المستقبل" وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.

من جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" للاستثمار، خلدون المبارك اهمية التكامل الاقتصادي وابتكار أساليب استثمارية جديدة والاستجابة بذكاء للتحديات والفرص الاستثمارية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي يشهدها العالم مؤكدا على رؤية "مبادلة" الخاصة بالتوسع في قطاعات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والبنية التحتية الرقمية.

ومن جانبه قال قال المؤسس والشريك الإداري ل سكاي بريدج كابيتال أنتوني سكاراموتشي، "إن الإمارات تتميز ببيئة أعمال تنافسية تدعم مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي مشيرا الى ان الامارات مكان مثالي للعيش وبيئة حاضنة لاستقطاب أصحاب العقول اللامعة والمواهب من جميع أنحاء العالم".

وتعد "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021 بهدف بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكاراً في العالم.

ومن المنتظر أن تشهد إنفستوبيا 2024 الإعلان عن اتفاقيات وشراكات جديدة وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين كبرى شركات الاستثمار والمال والبنوك العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والجهات الحكومية من مختلف دول العالم.