دبي تتفوق على نيويورك وباريس في الغرف الفندقية المحجوزة

حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في عدد الغرف الفندقية المبيعة (الغرف المحجوزة) خلال العام الماضي، متفوقة على نيويورك وباريس وسنغافورة، بفارق كبير، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات ومقرها أميركا.

وبحسب بيانات للشركة أرسلتها إلى «الإمارات اليوم»، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات، مسجلة أكثر من 41.8 مليون ليلة مبيعة العام الماضي، مقارنة بنحو 37.4 مليون ليلة فندقية في العام 2022، وبنسبة نمو بلغت نحو 12%.

وتخطى عدد الغرف الفندقية المحجوزة في الإمارة، مجموع الغرف المبيعة في الوجهات الرئيسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة، بحسب بيانات الشركة، التي أشارت إلى أن دبي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية في متوسط سعر الغرفة الفندقية، فضلاً عن العائد اليومي على الغرف، ومعدل الإشغال العام، لتتخطى جميعها مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وحلت لندن في المركز الأول، من حيث عدد الغرف الفندقية المحجوزة (الليالي الفندقية التي سجلها السياح)، مسجلة نحو 43 مليون غرفة، تلتها دبي بـ41.8 مليون ليلة، ونيويورك في المركز الثالث 36 مليون غرفة، وباريس في المركز الرابع بنحو 24.7 مليون غرفة، وسنغافورة خامساً بـ20.4 مليون ليلة.

ويشير عدد الغرف الفندقية في دبي إلى قوة معدلات الإشغال التي حققتها المنشآت، حيث تضم دبي في الإجمال أكثر من 150 ألف غرفة فندقية، أتاحت في الإجمال نحو 54.7 مليون ليلة على مدار عام 2023، وبناء على مؤشرات الأداء، فإن الطلب على الإقامات الفندقية كان في أعلى مستوياتها خلال 2023.

واستقبلت إمارة دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق خلال العام الماضي، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022، الذي بلغ 14.36 مليون زائر، كذلك تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي نحو 150 ألفاً و291 غرفة فندقية، توزعت على 821 منشأة فندقية، مقارنةً بـ146 ألفاً و496 غرفةً في 804 منشآت للفترة ذاتها من عام 2022، و126 ألفاً و120 غرفة موزعة على 741 منشأة لعام 2019.

ويعكس الوصول إلى أكثر من 150 ألف غرفة فندقية في دبي العام الماضي النمو والنجاح الذي يشهده قطاع الضيافة.