250 مشارك في الدورة الربعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

انطلقت اليوم الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بحضور أكثر من 250 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم ممن يمثلون قادة الفكر وصناع القرار والمدراء التنفيذين لتلك الهيئات، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والشركاء في هذا المجال. ويناقش المؤتمر أبرز القضايا والاتجاهات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد، والتعامل مع التحولات الرقمية، وبناء المجتمعات.

وقد شاركت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وكذلك حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي بإحدى الجلسات الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر، والتي أدارها نيكي ووكر، نائب الرئيس العالمي للجمعيات والمجتمعات لدى MCI ، وشهدت تفاعلاً كبيراً مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية والمهنية في دعم المجتمع العالمي، وكذلك مدى أهميتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول الابتكار والاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "إن من أولويات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033؛ فيما يقوم مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدور مهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار. وفي ظل التطور السريع والإبتكار في مختلف القطاعات والمهن على مستوى العالم، فإن الهيئات الاقتصادية والمهنية وثقافة التعاون التي تتبناها، وكذلك التركيز على الاستدامة والابتكار تتماشى مع أولوياتنا في دبي".

وأضاف قائلا: "يعزز مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية من تنافسية الإمارة على المستوى العالمي والنهوض بالاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وذلك من خلال تسهيل تأسيس الهيئات التجارية والمهنية في المدينة. وإننا ندعو الهيئات لمشاركتنا لاستكشاف الفرص والاستفادة من الحلول المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة".

من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: " تلتزم غرف دبي بدعم الهيئات الإقليمية والدولية بشكل متكامل، بما يعزز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الاقليمي والعالمي. وفي ظل مكانتها الحيوية في مسيرة دبي الحالية والمستقبلية، ستلعب الهيئات دوراً هاماً في المرحلة المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ساهم النمو المستمر في عدد الهيئات الحاصلة على عضوية مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في خلق منظومة عمل متقدمة ومتنوعة للهيئات في دبي، بالتزامن مع استقطاب الأعمال الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رئيسي للهيئات العالمية".

ويقام الحدث تحت شعار "قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير"، وقد أقيم حفل ترحيب مساء يوم الإثنين الموافق 26 فبراير في فندق جراند حياة دبي وذلك للتعارف وتمكين المشاركين من التواصل مع الأعضاء الجدد. فيما سلطت جلسة اليوم الأول وهي بعنوان: "استقطاب الأعضاء والمحافظة عليهم"، الضوء على أمثلة واقعية حول الهيئات التي نجحت في تقديم الأفضل لأعضائها والجمهور من خلال التكيف مع المتغيرات وتوفير عروض مميزة لهم.

ومن بين الجلسات الرئيسية الأخرى التي شهدها اليوم الأول كانت تحت عنوان "التعامل مع التحولات الرقمية "، والتي ركزت على دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في تعزيز مرونتها لتواكب مشهد الأعمال المتطور. بينما شهدت جلسة "لمحة عن الهيئات الاقتصادية والمهنية في دبي"مشاركة أعضاء مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذين عرضوا تجاربهم المتنوعة ، كما استكشفت جلسة "القوة في الوحدة: تشكيل مجتمعات حيوية" كيفية تحسين تجارب الأعضاء من خلال الثقة والدعم والتواصل والتعاطف والوعي.

ويختتم المؤتمر فعالياته غدا (الأربعاء) بتنظيم جلسات مهمة تتناول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء عمل الهيئات وتطوير المهارات القيادية، وكذلك اتجاهات مستقبل العمل، وتحقيق أهداف الهيئات.