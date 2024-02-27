«تجارة دبي» تحفّز شراكة «العام» و«الخاص» في مجال الطاقة النظيفة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك بهدف بحث سبل العمل المشترك، واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين.

وتنسجم هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النظيفة، مع تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للأعمال والاستثمار والاستدامة.

وأفاد الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه شارك في الاجتماع النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، ونائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الطاقة المتجددة، لوكيش فيرما.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومختلف المعنيين لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة الطموحة في دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وأضاف: «ستعزز شراكتنا مع مجموعة عمل الطاقة المتجددة جهودنا المشتركة في توسعة الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة ودفع تحول الطاقة قدماً».

من جهته، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: إن «هذا الاجتماع ياتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وأبرز ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التوجه نحو الاستدامة، وتلتزم الغرفة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع النجاحات التي حققها مؤتمر (كوب28)».

وأضاف: «تشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام».