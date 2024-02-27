«باركن» تعتزم طرح 24.99% من أسهمها في سوق دبي

أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، اليوم الثلاثاء، عن نيتها الإدراج في سوق دبي المالي من خلال طرح 24.99% من رأسمالها، ما يعادل 749.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.02 درهم.

وستبدأ فترة الاكتتاب في الخامس من مارس المقبل وتنتهي 12 مارس للأفراد و13 مارس للمؤسسات.

وتتوقع الشركة إدراج وتداول أسهمها في مارس 2024، بحسب بيان صادر عن الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون درهم، وتم إطلاقها في يناير الماضي لتكون مسؤولة عن إدارة وإنشاء وتصميم المواقف في إمارة دبي.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين بعد الطرح، على أن تكون في شهري أبريل وأكتوبر.

وفي مطلع يناير الماضي صدر قانون تأسيس شركة «باركن» رقم (30) لسنة 2023، والذي نصّ على أنها شركة مساهمة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام قانون إنشائها ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في إمارة دبي.

ونصّ القانون على أن تكون مدة الشركة (99) سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي للشركة، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وتشمل أغراض الشركة إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، وفقاً لعقد الامتياز المُبرم مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

كما تختص الشركة بالتصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها وحجزها وفقاً لما تحدده هيئة الطرق والمواصلات بدبي بموجب عقد الامتياز المبرم مع شركة «باركن»، إضافة إلى إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات المُختصّة بشأن هذه المواقف في إمارة دبي وخارجها، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف سواء العامة أو الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها.