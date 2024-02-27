«تجوري» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي للاستثمار»

افتتحت شركة «تجوري» السعودية المتخصصة في إدارة السجلات والتحوّل الرقمي وإسناد العمليات التجارية، مقرها الجديد في مجمع دبي للاستثمار، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنامية للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط. وأفاد بيان صادر أمس، بأن المقر الجديد يقع على مساحة 5000 متر مربع، ويمثل خطوة استراتيجية في توسيع نطاق عمليات الشركة الإقليمي، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر بأحدث الحلول والتقنيات لتقديم حزمة واسعة من حلول إدارة السجلات والمستندات بمستوى عالٍ، ما يضمن أقصى حماية للملفات والبيانات.