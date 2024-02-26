بيع أرض في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مقابل 120 مليون درهم

شهدت المبيعات العقارية في إمارة دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 120 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 37.867 ألف قدم مربعة، بواقع 3168 درهما للقدم الواحدة.

وشهدت التعاملات العقارية نحو 408 معاملات بقيمة إجمالية 1.21 مليار درهم، وزعت إلى 335 وحدة سكنية، و29 مبنى، و44 قطعة أرض.

وتجاوزت المبيعات العقارية منذ بداية فبراير الحالي حتى الآن نحو 30 مليار درهم، موزعة على 9990 معاملة، تضمنت 8246 صفقة بيع وحدة سكنية، و788 مبنى، و956 قطعة أرض.