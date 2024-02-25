أبوظبي تستضيف اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني

عقدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية جلستها الـ53 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. ورحّب الزيودي بأعضاء اللجنة التوجيهية، مؤكّداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية وفق اختصاصها التشريعي الداعمة لعمل الحكومات، في تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري، والدفع بعلاقات التعاون والشراكات والاتفاقيات التجارية الدولية إلى آفاق أرحب، بما يصب في مصلحة شعوب العالم. وثمّن المشاركون في الاجتماع جهود دولة الإمارات في استضافة المؤتمر والدعم الذي تقدمه على مستوى العالم لتعزيز الشراكات العالمية التجارية. ترأس الاجتماع عضو اللجنة التوجيهية ومقرر مخرجات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، مروان عبيد المهيري، بمشاركة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ.