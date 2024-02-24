«دبي الدولي».. أرقام قياسية لعاصمة الطيران العالمية

يمتلك مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، سجلاً حافلاً بالأرقام القياسية، حيث يحتل المطار المركز الأول في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ10 على التوالي، كما يتربع أيضاً على عرش المطارات العالمية في رحلات الطائرات عريضة البدن، فضلاً عن أنه يحتل أيضاً المركز الأول كونه أكبر مطار لرحلات الطائرة العملاقة «إيرباص A380».

ويُعدّ «دبي الدولي» أيضاً أكبر مطار في العالم، من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، وهو يمتلك المبنى الوحيد في العالم المخصص لطائرات «إيرباص A380»، إضافة إلى أن مطار دبي الدولي يعد مقراً لأكبر ناقلة دولية في العالم وهي «طيران الإمارات».

وتعامل مطار دبي، على مدار العام الماضي، في المتوسط، مع أكثر من 238 ألف مسافر يومياً، أي نحو ربع مليون مسافر كل يوم، وأكثر من 212 ألف حقيبة، ونحو 1141 رحلة جوية، كل 24 ساعة، ونحو 5000 طن من الشحنات الجوية.

وشهد مطار دبي الدولي، في 2023، عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين، لما قبل الجائحة العالمية، إذ يُمثّل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافٍ لمطار رئيس على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة، ويرسّخ موقع مطار دبي الدولي كمحور رئيس لحركة المسافرين الدوليين.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، حيث نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7%، ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر، وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني من العام نفسه، الذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر. وكان شهر ديسمبر 2023، الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي، مسجلاً 7.9 ملايين مسافر. ويتصل مطار دبي الدولي اليوم بـ262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

وانطلقت رحلة دبي لتصبح عاصمة الطيران العالمية الأولى، في 30 سبتمبر 1960، محققة إنجازات عدة في صناعة الطيران عالمياً، ومواصلة تسجيل معدلات نمو قياسية خلال العقود الأخيرة، لتصبح أكبر محور للمسافرين الدوليين في العالم، إذ استقبل مطار دبي في نهاية عام 2018، المسافر رقم «مليار».

ونمت دبي من مدينة بها مطار صغير، لتصبح وجهة مشهورة عالمياً للسياحة والتجارة والتمويل والطيران في غضون عقود عدة فقط.

وسجل «دبي الدولي» في عام 1970 أعلى مستوى نمو في تاريخه، وصلت نسبته إلى 66%، إذ ارتفعت أعداد المسافرين إلى أكثر من 524 ألف مسافر، مقارنة بـ315 ألف مسافر في عام 1960.

وللمرة الأولى في تاريخه، دخل «دبي الدولي» في عام 1997 نادي المطارات الكبرى، إذ حل في المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم أسرع 10 مطارات في العالم نمواً، بمعدل بلغ 14%، متجاوزاً بذلك مطارات دولية كبرى في أوروبا وآسيا.

وخلال الفترة الممتدة بين 1980 و2010، شهد قطاع النقل الجوي في دبي جملة من التطورات التي عززت مسيرة النمو إلى مستويات غير مسبوقة. ففي 25 أكتوبر 1985، دشنت شركة «طيران الإمارات» أول خط جوي لها بطائرتين فقط، هما طائرتان مستأجرتان من طراز «بوينغ 737»، و«إيرباص B4 300».

وبعد أن صعد إلى صدارة قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، في عام 2014، بحركة الركاب الدوليين التي بلغت 70.4 مليون مسافر، وسع مطار دبي الدولي منذ ذلك الحين تقدمه على المنافسة لتعزيز مكانته العالمية.

ووصل مطار دبي الدولي إلى الإنجاز الرئيس المتمثل في خدمة مليار مسافر بحلول نهاية عام 2018. واستغرق المطار 51 عاماً، من 30 سبتمبر 1960 إلى 31 ديسمبر 2011، للوصول إلى أول 500 مليون مسافر، لكنه سجل الـ500 مليون المتبقية في سبع سنوات فقط.

ويمتلك مطار دبي القدرة على استيعاب 100 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن تنمو هذه الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 120 مليوناً مع تحسين الخدمات التكنولوجية وتطوير المرافق.