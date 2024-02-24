«كهرباء دبي»: 11% من الطاقة المنتجة خلال 2023 من مصادر نظيفة

تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي خريطة طريق مدروسة، تسعى من خلالها إلى تطبيق جميع معايير الاستدامة من خلال معاملاتها وأنشطتها المطبقة في كل قطاعاتها، وتعتبر الممارسات البيئية ركيزة أساسية للوفاء بالتزام الهيئة بالريادة بوصفها مؤسسة عالمية. كما تحرص على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وواصلت الهيئة منذ عام 1992 تطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيعها، كما تعمل على مواكبة ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في إمارة دبي، ففي عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراواط ساعة مقارنة بـ53.2 تيراواط ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%.

وأنتجت الهيئة 6.2 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2023.

وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في مزيج الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة لتلبية الزيادة في الطلب. ووصلت القدرة الإنتاجية الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 16.270 ألف ميغاواط من الكهرباء، و495 مليون غالون من المياه المحلّاة يومياً، تتضمن 2627 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية.

وفي عام 2023، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 9.1 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منها 6.6 ملايين طن من خلال مبادرات تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات، و2.5 مليون طن من مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قيد التشغيل حالياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انطلاقاً من حرصها على توفير خدمات مستدامة، تواصل الهيئة التزامها بتوفير الطاقة والمياه وفق أعلى المعايير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ومواكبة النمو السكاني في دبي، وتعمل بجهود دؤوبة على تعزيز تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة من خلال ضمان توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

ويُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2627 ميغاواط.