مكتوم بن محمد: دبي توفر بيئة أعمال داعمة وفرصـاً كبيرة للمستثمرين

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة «D33»، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً سموه إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، وما يشهده من معدلات نمو قياسية، تعكس ثقة العالم بدورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده.

وقال سموه: «دبي تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى، تتناسب مع مختلف القطاعات، وتوفر بيئة أعمال داعمة، تتيح للمستثمرين والشركات العالمية اكتشاف فرص جديدة للنمو، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة والعالم، فيما يرسخ معرض (غلفود) على مدار دوراته المتعاقبة، مكانته بين الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، ومنصة لكبرى الشركات الدولية، لعرض أفضل المنتجات والتجارب والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي».

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، يرافقه المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، لمعرض «غلفود 2024» الحدث الأكبر في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات في دورته الـ29، وهي الكبرى على الإطلاق للحدث العالمي، والتي اختتمت فعالياتها، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، وشهدت مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وزواراً من أكثر من 190 دولة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «زرت اليوم معرض (غلفود 2024)، الذي يعد الحدث الأكبر لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم، والذي شاركت فيه أكثر من 5500 جهة عارضة من 190 دولة، وحقق نجاحاً قياسياً بصفقاته ومشاركاته».

وأضاف سموه: «تمكنت دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من امتلاك بنية تحتية عالمية، وبيئة أعمال داعمة، وفرص اقتصادية كبيرة للمستثمرين، وتعد اليوم مركزاً عالمياً لقطاع الأغذية».

وتابع سموه: «ازدهار قطاع المعارض في دبي يعكس مدى تنامي ثقة العالم بدورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده، وعبر استضافتها هذا الحدث، تعزز مكانتها العالمية كمركزٍ حيوي لأهم الفعاليات والأحداث في المنطقة».

واطّلع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على ما يضمه المعرض، الذي أقيم على مساحة تتجاوز المليون قدم مربعة، ضمن 24 قاعة بمركز دبي التجاري العالمي، من أجنحة دولية ومنصات لعارضين يمثلون أهم منتجي ومصنعي وموزعي الغذاء حول العالم، وما يقدمونه من خلال مشاركتهم في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من حلول وتقنيات إنتاج وحفظ وتوزيع المنتجات الغذائية.

كما اطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة، والتغليف والتحكم، والأتمتة، وما يوفره المعرض من ابتكارات وحلول الميكنة الحديثة لقطاع الأغذية، والتي ترسم في مجملها الملامح المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء، وتعزز سلاسل التصنيع، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ويواكب جميع احتياجات القطاع ضمن نطاقه العالمي.

ويُعد معرض «غلفود» الحدث الأهم والأبرز على خريطة صناعة الغذاء العالمية، والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة لعام 2024، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها، للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع.

مكتوم بن محمد:

ازدهار قطاع المعارض في دبي يعكس مدى تنامي ثقة العالم بدورها كشريك في صنع مستقبل اقتصاده.

(غلفود) يرسّخ مكانته بين كبرى الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية.