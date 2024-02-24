سوق دبي يربح 8.42 مليارات درهم منذ بداية فبراير

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بدء تداولات الشهر الجاري حتى نهاية تعاملات أمس الجمعة، ليربح رأسماله السوقي أكثر من 8.42 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والمرافق، مع تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص الاستثمارية تزامناً مع توالي إعلان المزيد من نتائج الأعمال السنوية.

وارتفعت رسملة سوق دبي من 711.5 مليار درهم نهاية يناير الماضي، إلى أكثر من 719.92 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.84 تريليون درهم.

وصعد المؤشر العام لـ«دبي المالي» منذ مطلع فبراير حتى نهاية جلسة أمس، بنسبة 1.34%، أو ما يعادل أكثر من 56.82 نقطة، ليغلق عند 4225.9 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مع نهاية جلسة أمس عند مستوى 9279.94 نقطة. وعلى المستوى اليومي، تراجع أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، بنهاية جلسة آخر جلسات الأسبوع (الجمعة)، حيث انخفض مؤشر سوق دبي 0.078%، في حين هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.38%.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 996.78 مليون درهم في سوق أبوظبي، و289.21 مليون درهم في سوق دبي.