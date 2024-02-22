طيران الإمارات شريك رسمي لبطولة ويمبلدون العريقة

أعلنت طيران الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة لعدة سنوات لبطولة ويمبلدون للتنس، التي تُعدّ واحدة من أرقى وأعرق بطولات التنس في العالم، وبذلك أصبحت الناقلة الآن راعياً لجميع بطولات الغران سلام الأربع الكبرى، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أستراليا المفتوحة.

وباعتبارها شريك الطيران الرسمي، سترتقي هذه الشراكة بعالم التنس نحو آفاق جديدة من خلال العديد من الأنشطة على الأرض خلال بطولة ويمبلدون هذا العام، التي ستقام خلال المدة من 1 إلى 14 يوليو 2024 على ملعب نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن فخورون بتعزيز حضورنا في عالم التنس، من الملاعب الترابية إلى الملاعب العشبية. ويسعدنا الارتباط مع بطولة ويمبلدون، التي تُعدّ حدثاً رياضياً كبيراً يشاهده الملايين حول العالم. لقد واصلت طيران الإمارات دعم التنس، وباعتبارها راعياً لجميع البطولات الأربع الكبرى، فإن التزامنا تجاه هذه الرياضة لا يزال قوياً كما كان دائماً. نحن نتطلع إلى مباريات عالية المستوى هذا الصيف، والاحتفال بأفضل ما في التنس مع المشجعين من جميع أنحاء العالم".

وقالت ديبورا جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا: "يسعدنا أن نرحب بطيران الإمارات ضمن عائلة شركائنا الرسميين في ويمبلدون باعتبارها شريك الطيران الرسمي، ومن خلال هذه الشراكة، سوف تتعاون بطولة ويمبلدون مع علامة تجارية متميزة وأحد الرعاة الرائدين للتنس وللرياضة عامةً في العالم. ومع دخول طيران الإمارات عقدها الرابع في دعم رياضة التنس، فإن هذه الشراكة سترتقي باستثماراتها وارتباطها بهذه الرياضة نحو آفاق جديدة".

وأضافت: "تلقينا اهتماماً غير مسبوق من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم لحضور البطولة هذا العام، ومن شأن دعم شركائنا الرسميين مثل طيران الإمارات، أن يعزز جهودنا في الحفاظ على مكانة الحدث المرموقة في عالم الرياضة لكل من اللاعبين والجمهور".

شريك الطيران الرسمي لبطولة ويمبلدون

تتمتع طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إبراز علامتها التجارية في الملعب الرئيسي والملعب رقم 1، وتنظيم أنشطة في الموقع للتواصل مع جمهور التنس، وحقوق التسويق والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتذاكر الضيافة، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى Wimbleworld على منصة ميتافيرس metaverse، وروبلوكس Roblox، مع ملاعب التنس التي تحمل علامة طيران الإمارات.

دعم مبادرات "القوة من أجل الخير"

سوف تتعاون طيران الإمارات مع ويمبلدون لدعم مبادرات التأثير الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وبموجب الشراكة، سيتم إنشاء صندوق "القوة من أجل الخير" بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية، لدعم المبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الصندوق خلال العام الجاري.

رعاية البطولات الأربع الكبرى

طيران الإمارات هي الناقل الرسمي للجولة العالمية للاعبي التنس المحترفين منذ عام 2013 والشريك الرئيسي منذ 2016. وتشمل محفظة طيران الإمارات بعض الأحداث البارزة في جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة محترفات التنس، بالإضافة إلى جميع البطولات الأربع الكبرى بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (منذ 2012)، وبطولة فرنسا المفتوحة (منذ 2013)، وأستراليا المفتوحة (منذ 2015)، إلى جانب بطولة ويمبلدون والتي ستبدأ هذا العام، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام. كما تدعم الناقلة أيضاً بطولة سوق دبي الحرة للتنس منذ إطلاقها في عام 1993.

وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات أيضاً رياضات عالمية أخرى، مثل الغولف وسباقات الخيل والإبحار. وفي المملكة المتحدة، ترعى نادي أرسنال وكأس طيران الإمارات لكرة القدم ونادي لانكشاير للكريكيت و"الإمارات أولد ترافورد".

وتخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة منذ أكثر من 37 عاماً، وتسيّر حالياً 131 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينج 777. وتتيح شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي 144 وجهة، أمام عملائها المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى عشرات الوجهات في آسيا والمحيط الهندي، والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.