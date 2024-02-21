إعلان الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

في إنجاز جديد يعزز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الإغلاق المالي للمرحلة السادسة، بقدرة 1800 ميغاوات، من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستتجاوز قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم.

ولتنفيذ المرحلة السادسة من المجمع، أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي «شركة شعاع للطاقة 4»، بالشراكة مع شركة «مصدر»، حيث تمتلك الهيئة 60% من الشركة، فيما تمتلك «مصدر» نسبة 40%.

«المتناقص الأفضل»

وتم اختيار شركة «مصدر»، «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليارات درهم.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. في ما يمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وقد تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.



طاقة نظيفة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «هذا الإنجاز ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويدعم المشروع أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات، لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة».

وأضاف: «يعزز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الامارات للحياد المناخي 2050، و(استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وتابع الطاير: «تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور».

وأوضح الطاير: «تبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 2627 ميغاوات، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 2033 ميغاوات. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4660 ميغاوات بحلول عام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة».



شراكة طويلة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «يأتي الإعلان عن الإغلاق المالي للمرحلة السادسة من المشروع ليعزز علاقات الشراكة طويلة الأمد بين (مصدر) وهيئة كهرباء ومياه دبي، ويسهم في دعم الجهود الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة والمتمثلة في تطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية متعدد المراحل على مستوى العالم».

وأوضح الرمحي أن «دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في توفير حلول طاقة نظيفة متطورة تستقطب اهتمام وثقة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، حيث يلعب التمويل دوراً أساسياً في تسريع وتيرة تحول الطاقة العالمي».

وأكد أن «هذا التوسع في مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يمثل إنجازاً بارزاً يدعم مسيرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وتتطلع (مصدر) إلى تعزيز شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تتضافر جهودنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 واتفاق الإمارات التاريخي».



مجموعة الإقراض

وتضم مجموعة الإقراض للمشروع بنوك: «أبوظبي التجاري»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«وربة».