«نخيل» تطلق «باي فيلاز» في «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع «باي فيلاز» السكني على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي».

وذكرت الشركة في بيان، أن المشروع الجديد يتألف من فلل الواجهة البحرية، وفلل الحديقة، والمساكن شبه مستقلة، إضافة إلى منازل «تاون هاوس» تقع جميعها في مجتمع مستقل يتضمن مساحات خضراء.

وسيحظى المقيمون في المشروع بإمكانية الوصول إلى الشاطئ، كما يتضمن المشروع حديقة مركزية مع ممرات تحيطها المناظر الطبيعية، وهناك أيضاً العديد من المسابح المجتمعية المجهزة بكافة المرافق والخدمات، إضافة إلى مرافق رياضية، وملاعب للأطفال، وحديقة تقود المقيمين من منازلهم مباشرة إلى الواجهة البحرية.

وسيتخلل مشروع «باي فيلاز» السكني الفاخر والخاص، العديد من متاجر البيع بالتجزئة والمناطق الترفيهية، فضلا عن مسجد.

وتمتد فلل الواجهة البحرية على طول الممشى الشاطئي، وتم تشييدها على قطع أراضي تصل مساحاتها إلى 680 متراً مربعاً.

وتوفر الفلل الفاخرة المؤلفة من خمس غرف نوم أعلى درجات الخصوصية مع إطلالات بحرية؛ وتتميز كل غرفة نوم فيها بحمام داخلي، فضلاً عن احتضانها مساحات عائلية ودراسية، ومطابخ مفتوحة، ومصاعد، وغرفاً للخدم والسائقين، ومساحات خدمية وأخرى لغسيل الملابس، بينما تتألف فلل الحديقة من أربع غرف نوم بمساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع.

وتتألف المساكن شبه المستقلة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وهي مبنية على قطع أرض واسعة تصل مساحتها إلى 350 قدم مربعة.

أما منازل الـ«تاون هاوس» الواقعة على الجانب الغربي من الواجهة البحرية؛ فتتنوع بين منازل مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم.

وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»، رشا حسن: «نؤمن في شركة (نخيل) بأهمية توفير مساحات حضرية استثنائية من خلال تشييد مساكن فاخرة ومزودة بمرافق متميزة وتقع في قلب ووجهات مجتمعية متفرّدة، حيث توفر منازل المشروع السكني على الجزيرة (B) والذي يعتبر أحدث عروضنا السكنية في (جزر دبي)، تجربة راقية تجمع بين الخصوصية الفائقة والألفة المجتمعية الحافلة بالراحة، ونأمل أن يتخطى هذا المشروع السكني توقعات الباحثين عن أسلوب حياة متفرّد على الواجهة البحرية».