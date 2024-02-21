«غلفود 2024» يشهد الإعلان عن «تعاون ثلاثي» للتوسّع في السوق العراقية

أعلنت شركة «تتراباك» المتخصصة في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، خلال معرض «غلفود 2024»، عن تعاونها مع شركتي: «الربيع» السعودية، و«السد» العراقية، في شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتصاعد على الأغذية والمشروبات بين الأعداد المتزايدة لسكان العراق.

وحدد التعاون بين الشركاء الثلاث هدفاً يتلخص بإنتاج 50 مليون عبوة من الأغذية والمشروبات، تشمل العلب العائلية والفردية، في وقت ستمكّن فيه المبادرة، المقرر إطلاقها في الربع الثاني من العام 2024، الشركاء، من تقديم حل شامل لإنتاج شراب العصير والنكتار والعصير الطبيعي (JNSD) ومنتجات الألبان، من خلال استخدام أحدث معدات وخبرات «تتراباك»، في ما ستتم تعبئة منتجات «الربيع» بشكل مشترك في منشأة «السد» في العاصمة العراقية بغداد.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «الربيع» السعودية، باسم صبره، عن حماسه للمبادرة، قائلاً: «من داعي سرورنا في (الربيع) تحقيق فرصة التوسع في العراق من خلال التعاون مع (تتراباك)، وهم شركاؤنا الموثوق بهم منذ أربعة عقود، كما شركة (السد) الخبيرة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في العراق».

وأضاف: «يسعدنا تزويد المستهلكين العراقيين بمنتجاتنا عالية الجودة، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال هذا المشروع المؤثر».

من جانبه، قال الشريك الإداري في شركة السد العراقية، غسان صبيح: «فخورون جداً بهذا المشروع الذي يحمل مجموعة متنوعة من منتجات الأغذية والمشروبات للمستهلكين العراقيين، والذي يلعب دوراً حاسماً في معالجة الأمن الغذائي في العراق»، لافتاً إلى أن هذا التعاون يدل على الالتزام بتحقيق التنوع الغذائي للشعب العراقي.

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «تتراباك» المنطقة العربية، نيلز هوجارد: «الشراكة مثال حي للتعاون الهادف، ونحن نؤمن بإمكاناتنا التحويلية لتوفير غذاء سليم في كل مكان».

وأضاف: «نأمل أن نكون قدوة للشركات عبر كافة القطاعات لتنسيق الجهود وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فنحن ومن خلال العمل التعاوني، لا نعزز أهدافنا الجماعية فحسب، بل نضمن أيضاً الرفاهية الغذائية للسكان، كما هو الحال في العراق، بينما نسعى جاهدين لإنشاء مستقبل يعزز النظم الغذائية المستدامة».

ولفت بيان «تتراباك» إلى بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة، حيث نما عدد السكان العراقيين بمعدل 2,27% عام 2023، ليبلغ عدد السكان المستقرين حالياً 46 مليوناً و153 ألفاً و285 نسمة بحسب أحدث البيانات.

وأضاف أنه ومن خلال بناء مبادرة التعبئة المشتركة التحويلية هذه، يتقاسم الشركاء مسؤولية الالتزام بالتأثير الإيجابي على حياة الشعب العراقي، من خلال الجمع بين الكفاءات العالمية لـ«تتراباك»، ومنتجات «الربيع» عالية الجودة، وخبرة «السد» الكبيرة في السوق المحلية.