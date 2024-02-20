%39 زيادة في طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات المعتمدة من «ديوا»

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، بأنها اعتمدت من خلال خاصية «مرافق» الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26 ألفا و159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع ازدياد عدد مشروعات البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الموثوقية والجودة والكفاءة.

وأكد الطاير جاهزية الهيئة لمواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وقال: «نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي».

وأضاف: «نتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم بمنتهى السهولة واليسر».

وتابع الطاير: «من شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وتسهم خاصية «مرافق» الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من سبع إلى ثلاث خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة.

وتوفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة ستة أشهر.

وتعتمد الخاصية المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات DGN أو CAD التقليدية، مما يضمن المحافظة على كافة البيانات، والحيلولة دون خسارتها.

وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.