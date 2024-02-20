«الإمارات لتموين الطائرات» تستحوذ على «بُستانِكَ»

استحوذت شركة «الإمارات لتموين الطائرات»، وهي من أكبر مزودي عمليات تموين الطائرات في العالم، بالكامل على شركة «بُستانِكَ الإمارات»، التي كان اسمها سابقاً «الإمارات كروب وان»، وكذلك على علامتها التجارية الاستهلاكية «بُستانِكَ»، أكبر مزرعة عمودية داخلية في العالم.

وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة «بُستانِكَ الإمارات» شركةً زراعيةً إماراتيةً 100%، ما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وقدراتها الزراعية. كما يتيح هذا الاستحواذ لشركة «بُستانِكَ الإمارات» إثراء خبراتها المحلية، والاستفادة من أحدث المعارف التقنية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق.

تقع منشأة «بُستانِكَ» بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في «دبي وورلد سنترال»، وتبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربعة، وتزيد طاقتها الإنتاجية على مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية ذات الجودة العالية سنوياً، أي ما يعادل ثلاثة أطنان يومياً، مع استخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية.

وتوفر الشركة منتجاتها تحت العلامة التجارية «بُستانِكَ» لدى جميع مرافق التجزئة الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل: «سبينيس» و«وايتروس» و«كارفور» و«شويترامس». ويستمتع عملاء «طيران الإمارات» وشركات الطيران الأخرى بهذه المنتجات الزراعية الطازجة في السلطات ووجبات الطعام.

وأصبحت «بُستانِكَ»، منذ إطلاقها في يوليو 2022، معروفة بشكل جيد في دولة الإمارات، وذلك بفضل تشكيلتها المتنامية من الخضراوات الورقية والأعشاب التي يمكن تناولها مباشرة من العلبة، ولا ينبغي غسلها لأن مياه الصنبور قد تلوثها. وتُزرع منتجات «بُستانِكَ» من دون استخدام مبيدات حشرية أو عشبية، وهي نظيفة وطازجة وغنية بالمغذيات بنسبة 100%. وتنتج المزرعة أنواعاً من الخس والسبانخ والجرجير والبقدونس والكيل.

وتُدار «بُستانِكَ» بتكنولوجيا قائمة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرهما من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع، وذلك بإشراف فريق من الخبراء المتخصصين في الهندسة الزراعية والبستنة وعلم النبات.

وخلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، كانت «بُستانِكَ الإمارات»، المزود المفضل بالمنتجات، ما يعدّ اعترافاً بالتزامها نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية.