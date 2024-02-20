10 شركات طيران جديدة تبدأ عملياتها في مطار دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: إن «مطار دبي الدولي استقطب 10 شركات طيران جديدة العام الماضي، إضافة إلى استئناف رحلات ناقلتين، ما أسهم في تعزيز التعافي بأعداد المسافرين، وزيادة أعداد الرحلات في المطار»، لافتاً إلى عوامل عدة أسهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في أعداد المسافرين في المطار خلال عام 2023، بدعم من الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي استضافتها دبي، مثل معرض دبي للطيران، ومؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلى جانب الموسم السياحي النشط في الإمارة.

وذكر الجوكر في تصريحات لوسائل الإعلام، بالتزامن مع الإعلان عن النتائج التي سجلها مطار دبي الدولي في عام 2023، أن استقبال المطار لنحو 87 مليون مسافر بنمو نسبته نحو 32% عن عام 2022، وتجاوز مستويات عام 2019، يؤكد الأداء القوي للمطار.

وأكد أن مطار دبي أصبح أكثر من مجرد مطار، بل هو وجهة متكاملة بحد ذاتها، تقدم خدمات مميزة إضافية للمسافرين، تشمل التسوق والترفيه، بفضل المرافق العالمية التي يوفرها، مشيراً إلى أن المطار حقق مستويات قوية في التميّز من حيث خدمة المسافرين.

ولفت الجوكر إلى أن التوقعات بخصوص أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي إيجابية للأعوام المقبلة، حيث تشير التوقعات الأولية الصادرة عن المؤسسة إلى أن مطار دبي الدولي سيستقبل 88.8 مليون مسافر خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 93 مليون مسافر في عام 2025، ومن ثم إلى 97 مليون مسافر في عام 2026، موضحاً أن هذه التوقعات ترتبط بعوامل أداء الأسواق، وتتم مراجعتها باستمرار.

وبيّن أن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر، وفي ظل التحسين المستمر للمرافق ستصل الطاقة إلى نحو 120 مليوناً خلال السنوات المقبلة.

وأشار الجوكر إلى أن 21 مليون مسافر استخدموا البوابات الذكية في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى وجود خطط لزيادة عدد البوابات من 127 إلى 150 بوابة خلال الفترة المقبلة، كما لفت إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تستهدف زيادة نسبة استخدام البوابات الذكية من قبل المسافرين إلى نحو 80%.

وأكد الجوكر أهمية «التاكسي الجوي» في دبي وسيلةً إضافيةً للتنقل في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إنه تم الإعلان عن خطط لتنفيذ أربع محطات لـ«التاكسي الجوي» في المدينة، حيث ستقام إحداها بالقرب من مطار دبي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأوضح الجوكر أن عدد مسافري «الترانزيت» يشكلون 45% من إجمالي أعداد المسافرين في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع الشركاء والناقلات لجذب هؤلاء المسافرين إلى دبي.

وتوقع تشغيل المزيد من رحلات الطيران من مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» بنهاية عام 2024.