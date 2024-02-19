«فلاي دبي» تضيف سوتشي الروسية إلى شبكتها الصيفية الموسمية

أعلنت «فلاي دبي» عن إضافة مدينة «سوتشي» الروسية إلى شبكة وجهاتها الموسمية. وأفادت في بيان لها بأن الناقلة ستبدأ رحلاتها إلى مطار سوتشي الدولي في الفترة بين 16 يونيو والأول من سبتمبر المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً انطلاقا من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «نحن سعداء بتوسيع شبكة وجهاتنا الصيفية الموسمية مع استئناف الرحلات إلى (سوتشي). وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا طلباً متنامياً على وجهاتنا الموسمية الشهيرة مثل باتومي، وكورفو، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، ومع بدء رحلاتنا إلى سوتشي، فإننا نتطلع إلى تقديم وجهات عطلات أكثر جاذبية لمسافرينا لاستكشافها بين يونيو وسبتمبر».

وبحسب «فلاي دبي»، سيتم تشغيل الرحلات بين المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي ومطار سوتشي الدولي بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى «سوتشي» من 10 آلاف درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2500 درهم. أما أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من «سوتشي» إلى دبي فتبدأ من 2400 دولار، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 600 دولار.

وتقع «سوتشي» على ساحل البحر الأسود، وهي منتجع ساحلي شهير تحيط به الشواطئ الواسعة والغابات الخضراء والمناظر الطبيعية الجبلية. وتتميز هذه المدينة بمنتجعاتها الشهيرة ومواقعها الثقافية والتاريخية، إضافة إلى محميات طبيعية مثل «مشتل سوتشي».

ومع شبكة وجهات متنامية تغطي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، فإنه يمكن للمسافرين على متن أحدث طائرات «فلاي دبي» الاستمتاع بتجربة سفر مريحة سواء كانوا في درجة الأعمال، أو الدرجة السياحية.