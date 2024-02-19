حمدان بن محمد: «دبي الدولي» يواصل التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية

شهد مطار دبي الدولي عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون ضيف خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، إذ يُمثّل هذا الأداء المتميز، إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافٍ لمطار رئيس على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع السفر والسياحة، ويرسّخ موقع مطار دبي الدولي محوراً رئيساً لحركة المسافرين الدولية.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الماضي، شهادة واضحة على مواصلة النجاح في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة توجيهات سموّه إلى المزيد من فرص النمو ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاع النقل الجوي، بما له من تأثير مباشر على جميع القطاعات الأخرى، لدوره في ربط أقطار العالم وبلدانه، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء.

وثمّن سموّه الجهود الكبيرة التي تقف وراء هذا الإنجاز الجديد، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بما يجعل دبي شريكاً فاعلاً في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، وإعادة تعريف معايير الجودة في هذا القطاع الحيوي.

ولفت سموّ ولي عهد دبي إلى ما تعنيه هذه النتائج من تأكيد لقدرة دبي على تجاوز التحديات كافة، مهما كان حجمها ونطاق تأثيرها، وقال سموّه: «هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات المفضلة للسفر والسياحة ومباشرة الأعمال، ويعكس دورها المحوري في ربط العالم شرقه بغربه وشماله بجنوبه.. من أهداف (أجندة دبي الاقتصادية D33) تعزيز مكانتها كإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال خلال العقد المقبل.. والأرقام تؤكد أننا نقترب بسرعة من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».

وأضاف سموّه: «هذا النجاح هو ثمرة استثمار واعٍ قاده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدار سنوات، عززت خلالها دبي مكانتها في عالم السفر بمعايير جديدة في جودة خدمة المسافرين.. نعتز بثقة العالم في قدراتنا، ولا نعد فقط بالحفاظ على المستوى الراقي لخدمة المسافرين، بل تجاوز توقعاتهم إلى مستويات جديدة من التميّز».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطاراً للعالم، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية. وخلال العام الماضي، رحب بـ87 مليون مسافر، بمعدل نمو بلغ 31.7% مقارنة بـ2022. شكراً للفريق الاستثنائي الذي يقوده سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.. المشروعات والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين، ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة».

أداء استثنائي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «حقق مطار دبي الدولي (DXB) في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%».

وأضاف سموّه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام دبي في الحفاظ على الصدارة محوراً عالمياً رائداً في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة».

أرقام قياسية

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «ينتابني شعور رائع بالفخر بجميع العاملين بمطار دبي الدولي، لتفانيهم وسعيهم الدؤوب نحو التميّز، الأمر الذي قادنا إلى تحقيق إنجازات استثنائية، وكسر العديد من الأرقام القياسية. كان عام 2023 عاماً استثنائياً، وشهادة حية على التزامنا الراسخ بروح الابتكار، والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة، وتقديم تجربة مميزة لضيوفنا».

وأضاف: «انعكس ذلك في تحقيق أعلى درجات المشاركة الداخلية، ما يبرز التزامنا بتعزيز ثقافة التعاون، إذ إن كل مشاركة هي محل تقدير حقيقي مع تمكين كل موظف من إظهار كامل قدراته ومهاراته، وتوظيفها بالأسلوب الأمثل، كما أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا المتفاني الذي يُمثل القلب النابض لمؤسستنا، ولشركائنا الاستراتيجيين الذين شكل تعاونهم المستمر دوراً أساسياً في تحقيق هذه الإنجازات».

وتابع غريفيث: «نتطلع إلى المستقبل من خلال تجديد التزامنا بتعزيز تجربة المطار لجميع ضيوفنا، ونؤكد ذلك من خلال إطلاق مشروع مهم، لتوسعة وتجديد المرافق في مطار دبي الدولي، بهدف تطوير البنية التحتية للمطار، لمواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر، والحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي محوراً عالمياً رائداً للسفر، حيث يعد مرجعاً في رسم تجارب السفر، ومعياراً للتميّز في قطاع الطيران».

حركة المسافرين

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86 مليوناً و994 ألفاً و365 مسافراً، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليون مسافر).

وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني الذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، بنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته، كونه يعد الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر، ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019.

وكان ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.

الرحلات الجوية

وانعكست الزيادة في أعداد الضيوف، خلال العام الماضي، على حركة الطيران في المطار، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 416 ألفاً و405 رحلات، بزيادة سنوية وصلت إلى 21.3%، وهو أكثر عدد رحلات في عام واحد في مطار دبي.

التوقعات السنوية

وتظهر التوقعات المبكرة أنه من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 88.8 مليون مسافر في نهاية عام 2024، ما يضعه على مسافة قريبة من أعلى مستوى لحركة المسافرين التي سجلت عام 2018 ووصلت إلى 89.1 مليون مسافر.

يُذكر أن مطار دبي يتصل بـ262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

• إجمالي عدد الرحلات وصل إلى 416.5 ألف رحلة في 2023 بزيادة سنوية 21.3%.

• 88.8 مليون مسافر متوقع بنهاية 2024 ليقترب من المستوى القياسي المُسجَّل عام 2018 والبالغ 89.1 مليون مسافر.

ولي عهد دبي:

• النتائج برهان واضح على مواصلة النجاح في تحقيق رؤية محمد بن راشد وترجمة توجيهاته.

• النجاح هو ثمرة استثمار واعٍ قاده محمد بن راشد على مدار سنوات عززت خلالها دبي مكانتها في عالم السفر.

• نثمّن الجهود الكبيرة وراء تحقيق الإنجاز بقيادة أحمد بن سعيد.

• مبادرات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل.

بول غريفيث:

• نتطلع إلى المستقبل من خلال تجديد التزامنا بتعزيز تجربة المطار لجميع ضيوفنا، ونؤكد ذلك من خلال إطلاق مشروع توسعة المرافق.

أبرز الوجهات والمدن

احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 ملايين مسافر.

كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات، باكستان (4.2 ملايين مسافر)، والولايات المتحدة (3.6 ملايين مسافر)، وروسيا (2.5 مليون مسافر)، وألمانيا (2.5 مليون مسافر).

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فقد احتفظت لندن بمكانتها وجهةً رئيسةً بإجمالي 3.7 ملايين مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 2.6 مليون مسافر، ومومباي بإجمالي 2.5 مليون مسافر.

التعامل مع أكبر عدد من الحقائب خلال عام واحد

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي، من التعامل مع 77.5 مليون حقيبة في عام 2023، وهو أكبر عدد من الحقائب يتم التعامل معه خلال عام واحد في المطار.

وعلى الرغم من الزيادة السنوية في حجم الأمتعة والتي وصلت إلى 24.6%، فإن مطار دبي الدولي حافظ على معدل نجاح في تسليم الأمتعة يبلغ 99.8%، أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها.

وسجل متوسط المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات مدة أقل من سبع دقائق لنحو 95% من المسافرين، في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من أربع دقائق لـ97.5% من إجمالي عدد الضيوف المسافرين.

وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجات في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن.

ويؤكد هذا الإنجاز، التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين، وتحقيق أعلى درجات رضا المسافرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

الشحن

قام مطار دبي الدولي، بمناولة بضائع بلغ مجموعها مليوناً و805 آلاف و898 طناً في عام 2023، بنسبة تراجع طفيفة وصلت إلى 4.5% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وسجلت أحجام الشحن نمواً بنسبة 20.4% على أساس سنوي في الربع الأخير لتصل إلى 506 آلاف و18 طناً.