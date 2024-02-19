بيع قطعة أرض بـ 691 مليون درهم في دبي

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، بداية تعاملات الأسبوع، صفقة بيع قطعة أرض بقيمة 691 مليون درهم في مجمع دبي للاستثمار الثاني، وفقا لبيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.



وبحسب البيانات، تبلغ مساحة قطعة الأرض 987 ألفا و769 مترا مربعا - تعادل 10.6 مليون قدما مربعا - بسعر بلغ نحو 700 درهما للمتر الواحد.



وهذه الصفقة هي الثانية الكبرى على التوالي في مجمع دبي للاستثمار الثاني إذ شهدت المنطقة بيع قطعة أرض يوم الجمعة الماضية على مساحة 5.54 مليون متر بقيمة 3.58 مليار درهم لترفع بذلك قيمة صفقات الأراضي بها إلى نحو 4.3 مليار درهم في يومين فقط.

وسجلت المبيعات العقارية، حتى الآن بجلسة اليوم نحو 1.4 مليار درهم، موزعة على 366 معاملة.