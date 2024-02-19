«سيدات أعمال دبي» يعزّز مهارات المجال المالي

نظم مجلس سيدات أعمال دبي، فعالية تدريبية ضمن برنامج مسرعات التمويل، وذلك تحت عنوان «المشاريع الناشئة: من التأسيس إلى إدارة المشروع»، والتي أدارها الخبير بالشؤون المالية على المستوى التنفيذي إدموند شاكال، بمشاركة 15 عضواً من أعضاء المجلس.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن جهود المجلس للارتقاء بتنافسية أعضائه، حيث استهدف البرنامج تطوير مهارات الأعضاء، وتدريبهم على أحدث الاستراتيجيات وإدارة أعمال المشروعات والخطط التي تسمح لهم بممارسة أعمالهم ونشاطاتهم بكفاءة ومهارة عاليتين، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف المهنية.