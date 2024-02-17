كهرباء دبي تتلقى 6235 فكرة مبتكرة من موظفيها خلال عام 2023

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي 6,235 فكرة مبتكرة خلال عام 2023 من خلال منصة "أفكاري" الإلكترونية الداخلية المخصصة لتشجيع موظفي الهيئة على الإبداع والابتكار. وحتى الآن، تم تنفيذ 85% من الأفكار التي تم الموافقة عليها، ما أسهم في دعم منظومة الابتكار والتطوير في خدمات الهيئة وتحقيقها أعلى مؤشرات التنافسية العالمية بما في ذلك أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، وتوفير خدمات الشبكة من كهرباء ومياه بنسبة 100%، إضافة إلى توافر أهم خدمات الهيئة الرقمية بنسبة 99.99%.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتبني الابتكار لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. وفي هذا الإطار، نحرص على توفير بيئة عمل محفزة للإبداع تساعد الموظفين على الابتكار وتطوير أفكار جديدة تدفع مسيرة التطوير قدماً. ويسهم اعتماد الابتكار كممارسة أساسية ضمن بيئة العمل في الهيئة في تطوير خدماتنا وتحسين الكفاءة والأداء. ويعكس التجاوب الكبير من موظفي الهيئة لطرح أفكارهم المبتكرة عبر منصة "أفكاري"، إدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم كشركاء في تحقيق النجاح عبر تقديم أفكار ومقترحات مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المعنيين بما في ذلك المتعاملين والموظفين، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بما يعزز تنافسية الهيئة محلياً وعالمياً".

يشار إلى أن منصة "أفكاري" أول منصة إبداعية في حكومة دبي تطبق نظام إدارة الأفكار، حيث يمكن للموظفين التصويت والتعليق على أفكار زملائهم بطريقة تشبه مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكّن المنصة الهيئة من الاستفادة من الأفكار التي يقترحها الموظفون، وتوفير مستودع مركزي لإدارة الابتكار لضمان التحسين المستمر.