3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات «قضاء أبوظبي»

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات الدائرة سجلت قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات درهم، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من يونيو عام 2022 وحتى منتصف فبراير الجاري.

وأظهرت إحصاءات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة ثلاثة مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات لـ 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها.

وأضاف أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، أو مركبات، أو لوحات أرقام سيارات مميزة، أو منقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.

وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.