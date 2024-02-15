صندوق خليفة يدعم 10 مشروعات محلية في «غلفود 2024»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه 10 مشروعات محلية، يمتلكها ويديرها رواد أعمال إماراتيين، لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في معرض "غلفود 2024" في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن منصة الصندوق في الجناح الإماراتي، الذي يتشاركه مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، طوال أيام المعرض من 19 إلى 23 فبراير الجاري، ما يؤكد التزام صندوق خليفة بمواصلة تعزيز الابتكار والتنمية في قطاع الأغذية المشروبات.

وأفاد الصندوق في بيان اليوم الخميس، أن قائمة المشروعات تشمل: معامل ناهل لتجارة المواد الغذائية، المتخصص بإنتاج الحلاوة بالطحينية، والبسكويت الخالي من السكر، وشركة الغيث لتجميع وتوزيع المياه، المتخصصة بإنتاج المياه المعدنية المعبئة، ومطبعة "برينتينج توك" المتخصصة بإنتاج الأكواب والعلب وأكياس الهدايا المصنعة من الورق.

ومن المشاركين أيضاً، "فريش بوكس أورجانيك" لتجارة المواد الغذائية، وهي شركة تجارية رائدة تقوم بتوزيع الفواكه والخضراوات العضوية العالية الجودة، إضافة إلى شركة جرة لتجارة المواد الغذائية، المتخصصة باستيراد وبيع منتجات غذائية معززة للمناعة، كالعسل، وأقراص حلوى الجلي، فضلا عن مصنع "فيلينق شوكليت"، المعروف بإنتاج أصناف شوكولاتة فاخرة وعالية الجودة بنكهات مميزة، وشركة دبي للتجارة والحلويات، المتخصصة بعدة خطوط إنتاج، تشمل المواد الغذائية، وتمور ليوا لتعبئة وتجارة التمور، التي توفر للمزارعين المحليين خدمة تعبئة وتغليف ومعالجة التمور ومنتجاتها.

ويشارك في "غلفود 2024" أيضاً، "بيرفكت لايف" لتجارة المواد الغذائية، وهي شركة متخصصة ببيع مشروبات وعصائر طبيعية صحية غنية بالفيتامينات وخالية من السكر والجلوتين ؛ وشركة "ووترميلون" المزودة لحلول التجارة الإلكترونية للأغذية والمشروبات.

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، علياء عبدالله المزروعي، إن "الصندوق يواصل جهوده في تمكين مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في أهم المعارض التجارية المحلية والعالمية، من ضمنها (غلفود 2024)، الذي يشارك الصندوق فيه للسنة الثامنة على التوالي، وذلك بالتماشي مع مهمتنا في تعزيز الابتكار، ودعم ازدهار المشروعات المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال والاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتسليط الضوء على حيوية القطاع والدعم الكبير المخصص له".

وأضافت: "يدعم صندوق خليفة مشاركة 10 مشروعات محلية مميزة، ويوفر لها مساحة ضمن المنصة الخاصة به في المعرض في جناح الإمارات، لعرض جودة منتجاتهم الإماراتية المبتكرة، ما يعزز ظهور علامتهم التجارية، ويتيح لهم فرصة تطوير شبكة علاقاتهم، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع رواد أعمال وموردين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، واكتشاف قنوات جديدة لدخول أسواق إقليميّة وعالميّة".