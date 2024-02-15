«الإمارات دبي الوطني».. 60 عاماً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي

هنأ اتحاد مصارف الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، في الذكرى الـ60 لتأسيسه، مشيداً بالدور الحيوي للبنك في تعزيز ريادة القطاع المصرفي الإماراتي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: «نوجه في اتحاد مصارف الإمارات، أسمى آيات التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وكافة عامليه، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس هذا الصرح الوطني المصرفي والمالي، الذي تمكن من ترسيخ اسمه في المحافل المحلية والعالمية، ليكون ضمن أبرز المؤسسات المصرفية والمالية، سواءً في دولة الإمارات أو في المنطقة».

وأضاف الغرير: «يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً مشرقاً في قطاعنا المصرفي الوطني، إذ يعكس تأسيس هذا البنك قبل 60 عاماً، نهج الشراكة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي الرؤية التي ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات. وقد لعب البنك دوراً مهماً، مع عدد من المصارف الوطنية الرائدة، في تأسيسنا لـ(اتّحاد مصارف الإمارات) في عام 1982».

وتابع الغرير: «كما دعم بنك الإمارات دبي الوطني جهود (الاتّحاد) لتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون بين الأعضاء حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي، من أجل تطوير القطاع، وابتكار الحلول المثالية، واعتماد أفضل الممارسات المصرفية، والتعريف بالمساهمات الحيوية والمتنوعة للمؤسسات المصرفية والمالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز مصرفي ومالي عالمي، والذي كان دوماً في ظل توجيهات مصرف الإمارات المركزي ومبادراته التي تركز على تطوير السياسات، والأطر الكفيلة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين من مواطنين ومقيمين في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، الأمر الذي وضع القطاع المصرفي في دولة الإمارات في مكانة ريادية».

وقال رئيس اتّحاد مصارف الإمارات: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً حيوياً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي منذ تأسيسه في 1963، كأول مصرف إماراتي في الدولة، عندما وقّع المغفور له بإذنه تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ميثاق تأسيس بنك دبي الوطني، ليصبح بذلك أول صرحٍ وطني صيرفيّ يتأسس في إمارة دبي وفي دولة الإمارات. ولقد اكتسب بنك الإمارات دبي الوطني اسمه الحالي بعد إندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في عام 2007».