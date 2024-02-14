بيع 4 أراض في مدينة دبي الصناعية بـ111 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم الأربعاء، تنفيذ أربع صفقات بيع أراض للغرض التجاري في مدينة دبي الصناعية بقيمة 111.253 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت المساحة الإجمالية للأراضي محل الصفقات نحو 804.102 ألف قدم مربعة، بمتوسط سعر 135 درهما للقدم الواحدة.

إلى ذلك، شهدت التعاملات تنفيذ صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة «غدير الطير» بقيمة 65.53 مليون درهم مساحتها 14.532 ألف قدم مربعة، بسعر 4509 دراهم للقدم الواحدة.

كما نفذت صفقة أخرى لبيع أرض في "مدينة محمد بن راشد - الحي 1" للغرض السكني بقيمة 55 مليون درهم مساحتها 16.971 ألف قدم مربعة، بواقع 3240 درهما للقدم الواحدة.

وبلغت المبيعات العقارية اليوم، نحو 605.2 ملايين درهم، جراء 320 معاملة وزعت إلى 279 شقة، و14 مبنى، و27 قطعة أرض.