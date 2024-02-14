ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال في دبي للربع الأول

أظهرت نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من العام الجاري، والصادر عن غرف دبي، ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال إلى 168 نقطة مقارنة بـ144 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس تزايد ثقة وتفاؤل المستثمرين والشركات في آفاق ومستقبل اقتصاد دبي، والفرص الواعدة التي يزخر بها.

وكشفت نتائج الاستبيان الذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات عاملة بدبي، أن 63% من المشاركين يتوقعون أن يحقق مناخ الأعمال بالإمارة تطوراً متنامياً خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2024. كما توقع 60% من المستطلعة آراؤهم، ارتفاع مبيعات شركاتهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فيما توقع 29% منهم تسجيل مبيعات بمستويات مماثلة لتلك المحققة في الربع الأخير من عام 2023.

خطط التوسع

ولفت 41% من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يخططون للتوسع اقليمياً وعالمياً إلى أسواق جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أبرز الأسواق المستهدفة للتوسع، إضافة إلى الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر وجنوب افريقيا.

وذكر 25% من المشاركين الذين لا يخططون للتوسع خلال تلك الفترة، والذين بلغت نسبتهم 59%، أنهم يركزون حالياً على التوسع في الأسواق المحلية.

المبيعات وإدارة التكاليف

ورصد الاستبيان أبرز الخطوات المتوقع تنفيذها في ما يتعلق بالمبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت النتائج أن 57% من المشاركين يخططون لتنويع منتجاتهم أو خدماتهم، فيما يعتزم 47% منهم زيادة الطاقة الإنتاجية، في حين يخطط 44% لزيادة ميزانية الإعلان الرقمي،

وأشار 42% من المشاركين إلى أنهم بصدد الحصول على رأس مال إضافي.

وبالنسبة لأهم إجراءات إدارة التكاليف المتوقعة في الربع الأول من 2024، يعتزم 43% من المشاركين مراجعة أو تغيير قوائم الموردين، فيما ينوي 41% منهم التفاوض على تكلفة الإيجار أو الانتقال إلى مساحات بتكلفة مناسبة.

التطبيقات الرقمية

وأكد 38% من المشاركين في الاستبيان، أنهم أضافوا تطبيقات التكنولوجيا الرقمية إلى أعمالهم خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك لتحقيق أهداف متنوعة شملت الدخول إلى أسواق جديدة (52%)، وخفض التكاليف (49%)، وتعزيز التنافسية (44%)، إلى جانب تطوير منتجات جديدة (26%) والامتثال ومواكبة الأنظمة الجديدة (22%).

وفي ما يتعلق بأبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً (24%)، تلاها التسويق الرقمي (21%)، وحلت التجارة الالكترونية ثالثاً (17%)، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي (12%).

نمو

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، تجسد أهمية الجهود المبذولة في تسريع وتيرة النمو لكافة القطاعات الاقتصادية، والارتقاء ببيئة الأعمال المواتية، ما يرسخ ثقة القطاع الخاص في القدرات المتكاملة التي تتمتع بها دبي لخلق فرص استثمارية متجددة ومستدامة، ومواكبة كافة المستجدات العالمية بكل اقتدار وكفاءة».