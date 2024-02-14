بالصور.. «دبي الدولي» يشهد أول عرض زواج على سطح مطار في العالم

شهد مطار دبي الدولي، عرض زواج فريد من نوعه على سطح أحد مباني المسافرين على ارتفاع 39.5 متراً، مع إطلالات مباشرة لحركة الإقلاع والهبوط في مدرج المطار وأفق دبي، ليُسجل بذلك أول عرض زواج على سطح مطار على مستوى العالم.

وأفاد بيان صادر اليوم الأربعاء، بأن هذا العرض جاء استجابةً لدعوة مطار دبي المفتوحة بمناسبة عيد الحب، حيث اغتنم ديميتري وأناستاسيا الفرصة ليصبحا الزوجين المحظوظين اللذين اختيرا ليحتفلا بحبهما فوق مبنى «كونكورس B»، وليتوجا قصة حبهما التي بدأت بمحض الصدفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستاسيا تزور المدينة كسائحة.

وتم تنظيم الحدث بالتعاون بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، ميشيل لي: «نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية، نحن سعداء بأن نكون جزءاً من القصة الجميلة التي جمعت بين ديمتري وأناستاسيا».