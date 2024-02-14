13.6 مليار درهم إيرادات «الإمارات للاتصالات المتكاملة» خلال 2023

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجلة إيرادات قياسية تُعد الأعلى في تاريخها، بلغت 13.64 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.9%، وذلك نتيجة للطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الدفع الآجل وخدمات الهاتف الثابت.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الأرباح السنوية ارتفعت قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% إلى 5.8 مليارات درهم، بفضل النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسّع الهامش والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، 1.67 مليار درهم، بارتفاع قدره 36.8% على أساس سنوي، ما يعكس بشكل رئيس النمو الملحوظ في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

واستقرت النفقات الرأسمالية عند 2.2 مليار درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية خلال عام 2023 بنسبة 23.2% ليصل إلى 3.6 مليارات درهم.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم، منها 13 فلساً للسهم تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في أغسطس من عام 2023.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 ملايين مشترك، فيما سجّلت الشركة خلال الربع الرابع من العام المنصرم زيادة في صافي المشتركين الجدد بلغت 456 ألف مشترك، مدفوعةً بشكل رئيس بالزيادة الملحوظة التي شهدتها شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق، وذلك بفضل العوامل الموسمية والحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة.

وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 63 ألف مشترك.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، حيث أنهت الشركة عام 2023 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 604 آلاف مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال العام بأكمله بواقع 68 ألف مشترك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مالك سلطان آل مالك، إن الشركة حافظت خلال عام 2023 على نهجها المتمثل في إحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات، تماشياً مع التزامها الثابت بدعم الخطط الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يرتكز على المعرفة والابتكار، إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والسياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين مجتمعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة سكان دولة الإمارات.

وأضاف أن الشركة «سجلت خلال العام الماضي أداء تشغيلياً ومالياً قوياً، وحققت العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة، بفضل البيئة المحفزة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، والزخم التجاري القوي لمختلف فئات وقطاعات أعمالنا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «كانت 2023 سنة استثنائيةً بكل المقاييس لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نجحنا بفضل تركيزنا المستمر على تحقيق الأهداف التي حددناها منذ بداية العام، إلى جانب الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الفرق، من تنفيذ استراتيجية أعمالنا بشكل دقيق، فضلاً عن إرساء أسس متينة لتعزيز نمونا المستقبلي، سواءً في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى التي ننشط فيها».

وأضاف: «حققنا إنجازات لافتة على صعيد عملياتنا التشغيلية، بما في ذلك توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل 98.5% من سكان دولة الإمارات، إضافة إلى زيادة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية عبر مختلف قنوات ونقاط التواصل مع العملاء، مع تحوّل أكثر من 75% من عمليات التفاعل مع العملاء لتتم عبر الإنترنت، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات الرائدة في دولة الإمارات».

• %36.8 ارتفاعاً في صافي الأرباح السنوية إلى 1.67 مليار درهم.