«زاجل» تستحدث إدارة جديدة للشحن البحري

أعلنت شركة زاجل، الشركة المتخصصة في مجال البريد السريع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق قسم الشحن البحري الجديد لديها. وتم عرض هذا التوسع الاستراتيجي في معرض "بريك بلك -Breakbulk Middle East 2024، الذى انطلقت فعالياته اليوم، ما يؤكد التزام الشركة بتعزيز قدراتها اللوجستية وعروض الخدمات.



ويأتي إنشاء قسم الشحن البحري استجابة للطلب المتزايد على حلول الشحن الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسيعمل هذا القسم الجديد على الاستفادة من خبرة زاجل في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم خدمات الشحن البحري المتخصصة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها، بدءاً من البضائع السائبة إلى الشحن المتخصص.

ويقام مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024"، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وتركز أجندة أعماله الاستراتيجية على تحفيز نمو وتقدم القطاع في المنطقة. ويستمر الحدث خلال يومي 12 و 13 فبراير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يُعد الحدث الرائد لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى.

ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2024 من الحدث أكثر من 8000 زائر من أكثر من 100 دولة. ويغطي الحدث موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات المرموقة في الصناعة.

وتعكس مشاركة «زاجل» في المعرض الالتزام الدائم بتحسين تجربة العملاء، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى السعي الدائم لتوسيع وتنوع أسطولها، وكلها أمور تركز على تحسين تجربة العملاء.

واعتبر المدير العام لـ«زاجل»، نبيل الخرابشة، أن التواجد في معرض Breakbulk Middle East 2024 دليل على دور الشركة الرئيسي في دعم التواصل وتعزيز الأعمال في المنطقة، وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والنمو المستدام.

وقال الخرابشة: "التزامنا لا يقتصر على النقل الآمن فحسب، بل يمتد إلى المشاركات الفعّالة في المعارض المتنوعة مثل معرض Breakbulk لخلق تواصل له أثر حقيقي مع العملاء والإطلاع بشكل دائم على كل ما هو جديد في عالم الخدمات اللوجستية ".

وأضاف المدير العام لـ«زاجل»: «تقدم الشركة خدماتها للعديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات الحكومية، القانونية، المصرفية، وحتى التجارة الإلكترونية، مُستمرةً في تطبيق مفاهيم الابتكار ومواكبة التغيرات السوقية بمرونة وشفافية».