وليد الزرعوني: المبيعات العقارية في دبي مرشحة لتسجيل 500 مليار درهم خلال 2024

أفاد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، بأن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة وسط جاذبية عقارات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال"، إلى أن دولة الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وأكد الزرعوني، على أن المعارض العقارية تلعب دورًا إيجابيًا في الترويج للقطاع العقاري وجذب العملاء والمشترين، مُشيدًا بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم في العام الماضي، مؤكدًا أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحًا أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

جاءت تصريحات الزرعوني على هامش اختتام شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، معرضيها العقاريين في أبوظبي والعين، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعات الشركة المختلفة.

وكانت فعاليات المعرض الأول في إمارة أبوظبي قد انطلقت يوم الاثنين 22 يناير 2024 في فندق "دوست تاني" أبوظبي، واستمرت لمدة 3 أيام، فيما تم تنظيم المعرض الثاني في مدينة العين بفندق هيلي ريحان روتانا في الفترة بين 2 و4 فبراير الجاري.

وقال الزرعوني، إن نتائج المعرضين جاءت إيجابية بعدما شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء ورغبة قوية للتعرف على أفضل الفرص المتاحة للاستثمار العقاري في إمارة دبي والدخول فيها فورا.

وأكد الزرعوني، على أن تنظيم المعرضين جاء ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وأفاد بأن المعرضين ركزا على الترويج لمشاريع "ربدان للتطوير العقاري"، من بينها مشروع "ناس 3" في منطقة أرجان بدبي لافتًا إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار الزرعوني، إلى أن "ربدان" تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريبا، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل على استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.