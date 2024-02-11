الذكاء الاصطناعي يسرع التحول الرقمي في «كهرباء دبي»

توظف هيئة كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها، وتستثمر في بنيتها التحتية الرقمية المتطوّرة لتسريع عجلة التحول الرقمي، بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين، وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، والاستعداد للتحولات التكنولوجية المستقبلية والتغيرات الجذرية في العمل الحكومي من الآن، ونحرص على مواكبة التطوّرات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ونعمل على تطوير قنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

وأضاف: «بدأت رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وتقوم حالياً بإثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنية (تشات جي بي تي) (ChatGPT)، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة، لتعزيز ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لتجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم».

وأضاف الطاير: «نستثمر الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا لتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة».

ومن أبرز الحلول المبتكرة التي توفرها الهيئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، المساعدان الذكيان «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت».

وأتاحت «كهرباء دبي» لموظفيها المساعدين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطوّرة من «مايكروسوفت».