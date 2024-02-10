تبني "كهرباء دبي" للذكاء الاصطناعي التوليدي يسرّع التحول الرقمي

توظف هيئة كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها وتستثمر في بنيتها التحتية الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "نواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، والاستعداد للتحولات التكنولوجية المستقبلية والتغيرات الجذرية في العمل الحكومي منذ الآن. ونحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونعمل على تطوير قنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031".

وأضاف: "بدأت رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وتقوم حالياً بإثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنية تشات جي بي تي (ChatGPT) حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة، لتعزيز ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لتجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم. وقد أثمرت جهودنا عن حصول الهيئة على المركز الثاني في نتيجة دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2023، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 96.7%".

وأضاف الطاير: "نستثمر الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا لتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال (ديوا الرقمية)، الذراع الرقمي للهيئة، لتكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.62% خلال العام 2023، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروع مع ما يفوق 65 جهة حكومية وخاصة".

ومن أبرز الحلول المبتكرة التي توفرها الهيئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، المساعدان الذكيان "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" و"مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت".

وأتاحت "كهرباء دبي" لموظفيها المساعدين الذكيين "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" و"مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت"، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت. وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية "كوبايلوت" من مايكروسوفت. وتعمل خصائص "كوبايلوت" المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، وأتمتة سير العمل، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى توفير الجهد والوقت. ويمكن تعديل خصائص "كوبايلوت" لتتناسب مع كل موظف على حدة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة بما يضمن الارتقاء بسلاسة العمل، ومواكبة المتطلبات والمتغيرات الجديدة والمتسارعة، واستباق التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، مع مراعاة أعلى معايير الخصوصية والأمان المتبعة في الهيئة من خلال تطبيق تقنيات حماية خدمات الذكاء الاصطناعي.

"رمّاس"

بدأت الهيئة استخدام تقنیة "تشات جي بي تي" منذ شھر إبریل 2023 على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، عبر موظفھا الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "رماس" لتعزيز تجربة المتعاملين. وتسهم تقنية "تشات جي بي تي" في تعزيز إمكانات "رمّاس" نظراً لقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوفرة، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري. ومنذ نهاية إبريل وحتى ديسمبر 2023، أجاب "رمّاس" المدعم بهذه التقنية المتقدمة عن أكثر من 138,600 استفسار من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات "رمّاس" المدعومة بتقنية "تشات جي بي تي" 95% خلال هذه الفترة. وأجاب "رمّاس" منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 عن أكثر من 8.5 مليون استفسار. وتتوافر خدمات "رمّاس" على مدار الساعة عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونظام "أليكسا" الذكي من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى "واتساب بزنس". وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية تطلق "رمّاس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية.

إشعار باستهلاك مرتفع للمياه

تعمل خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" الاستباقية على مساعدة المتعاملين لاكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

الحياة الذكية

تتيح الهيئة من خلال لوحة بيانات "الحياة الذكية" للمتعاملين فهم ومراقبة استهلاكهم والتحكم به والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، والحصول على نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك وخطة خاصة للحد من الإسراف؛ خاصية "خارج المنزل" لاستلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر؛ أداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم؛ "متجر ديوا" الذي يشتمل على أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، علاوة على الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة التي تساعدهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

الاستجابة الذكية

توفر الهيئة خدمة "الاستجابة الذكية" للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه بخمس لغات مختلفة. وتشتمل الخدمة على عدة خصائص منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات ومتابعتها وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات. وقد نجحت المبادرة في تقليل عدد خطوات الحصول على خدمة إصلاح الأعطال من 10 خطوات إلى خطوة واحدة.

مركز رعاية المتعاملين

توفر الهيئة من خلال مركز رعاية المتعاملين التابع لها تجربة متناسقة ومتكاملة وسلسة للمتعاملين، بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويتضمن المركز الرقمي التفاعلي المتكامل قاعدة معلومات موحدة ومتطورة تمكن الموظفين من الرد على استفسارات المتعاملين بطريقة أكثر دقة وسرعة. ويشتمل المركز على قائمة ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لموظفي المركز التعرّف على حساب المتصل والوصول إلى سجل تواصل المتعامل مع الهيئة عبر مختلف قنوات التواصل وكذلك جميع المكالمات الصوتية التي أجراها مع الهيئة والمراسلات عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية المرئية والكتابية بين الطرفين. وقد بلغت نسبة حل ملاحظات المتعاملين 100% خلال عام 2023، فيما وصل مستوى جودة الخدمة في مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي (مركز رعاية المتعاملين) إلى 96.72%، وبلغ معدل سرعة الرد على المكالمات 13 ثانية فقط.

مركز الأمن السيبراني

يعمل مركز الأمن السيبراني في الهيئة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمميزات التي توفرها، للتحقق من المخاطر الأمنية المحتملة، وتقليل الزمن المستغرق لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وقد دشنت الهيئة خلال العام 2023 بالتعاون مع مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، "مختبر ابتكارات الأمن السيبراني" و "مركز وعي للأمن السيبراني" و "مركز أمن الهوية الرقمية في الهيئة"، بهدف تعزيز الحماية المتكاملة لكافة المعنيين ضد مخاطر الأمن السيبراني، وضمان الدخول الآمن إلى الفضاء الإلكتروني للهيئة، لا سيما على ضوء تسارع عجلة التحول الرقمي في الهيئة، وتبنيها الواسع للتقنيات الذكية.

أتمتة العمليات الروبوتية

يعمل المشروع على أتمتة إجراءات العمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الإجراءات والمهام التي يقوم بها الموظف بشكل متكرر، والاستغناء عن المهام الروتينية. ويشمل المشروع مجموعة من المبادرات من ضمنها أتمتة تحديث وضع الثغرات في الخوادم الأمنية؛ وأتمتة عملية مراقبة خدمة التخزين لبيانات "رمّاس"، وأتمتة عمليات طلب تصاريح العمل؛ وأتمتة نظام رصد نظم المعلومات الجغرافية؛ وأتمتة إجراءات الضمانات البنكية "العروض البنكية"؛ وأتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة؛ وغيرها.

نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة

يعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي لرقمنة عملية تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، لـــ 34 ألف محطة نقل فرعية.

تطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية

يعمل التطبيق على تحديد موقع العطل الفني تلقائياً، وعزل أقسام الشبكة المتضررة وإعادة تشكيل الشبكة واستعادة التغذية الكهربائية آلياً ودون تدخل بشري.

نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية

يجمع النظام بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات "التوأمة الرقمية" و"الذكاء الاصطناعي" و"تعلم الآلة" للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة "إم" في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في دولة الإمارات. ويسهم النظام في رفع كفاءة التوربينات وزيادة قدرتها الإنتاجية إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة.