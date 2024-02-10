موظف «ديوا» الافتراضي يجيب عن 8.5 ملايين استفسار منذ إطلاقه

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن موظفها الافتراضي المُعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رمّاس)، يسهم في إثراء تجربة متعاملي الهيئة، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين، وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن «رماس» أجاب عن مليون و835 ألفاً و179 استفساراً خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2022، حيث أجاب عن مليون و319 ألفاً و708 استفسارات، في حين أجاب منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2023، عن أكثر من 8.5 ملايين استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أنها أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات، تستخدم «الذكاء الاصطناعي التوليدي» للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على توفير خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، بالاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة. ونولي أهمية كبرى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات، وتعزيز مكانة الهيئة محلياً وعالمياً، من حيث تجربة المتعاملين وسهولة الحصول على الخدمات».

وأضاف: «يسهم استخدام الهيئة الذكاء الاصطناعي التوليدي في موظف الهيئة الافتراضي (رمّاس) في إثراء تجربة المتعاملين، حيث يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب متطلبات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوافرة».

يشار إلى أن «رمّاس» يوفر خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو عبر الأسئلة المباشرة. ويقدم 11 خدمة إجرائية، مثل خدمة «الدفع السهل»، وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين، بما في ذلك المتعاملون، والمطورون، والموردون، والشركاء.