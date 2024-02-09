«دبي المالي» يربح 2.83 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في آخر جلسات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي أكثر من 2.836 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية، ونتائج الأعمال السنوية لشركتي إعمار العقارية وإعمار للتطوير، التي فاقت التوقعات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 708.518 مليارات درهم نهاية تعاملات أول من أمس، إلى أكثر من 711.354 مليار درهم في نهاية جلسة أمس الجمعة، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.865 تريليون درهم، لتصل بذلك الرسملة السوقية الإجمالية للسوقين إلى أكثر من 3.576 تريليونات درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال جلسة الجمعة بنحو 1.18 مليار درهم، موزعة بواقع 920.736 مليون درهم في سوق أبوظبي و260.723 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 254.906 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.195 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي في تعاملات أمس، بنسبة 0.59% أو ما يعادل 24.76 نقطة، ليغلق عند 4183.86 نقطة، بينما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، متراجعاً إلى مستوى 9344.05 نقطة.

ودعم صعود مؤشر سوق دبي خلال تعاملات الجمعة، صعود سهم شركة إعمار العقارية، بنسبة 3.36%، الذي تصدر النشاط بسيولة بلغت نحو 85.35 مليون درهم، بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الشركة السنوية بنسبة 70% إلى 11.6 مليار درهم.

وتلاه سهم شركة إعمار للتطوير بسيولة بلغت 49.38 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.8% بعد إعلانها عن قفزة بأرباحها السنوية بنسبة 74% إلى 6.6 مليارات درهم ووصول مبيعاتها إلى 37.4 مليار درهم، ثم جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» أكبر بنك من حيث الأصول، بسيولة بلغت 27.31 مليون درهم بعد ارتفاعه بنحو 0.29%.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق بعد صعوده بنسبة بلغت 9.29%، بالغاً مستوى 0.2 درهم بسيولة تخطت 1.82 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته على قائمة الأكثر نشاطاً بالسوق، بسيولة بلغت 205.53 ملايين درهم بعد استقراره عند مستوى 399.5 درهماً، تلاه من حيث النشاط سهم «ألفا ظبي» بنحو 87.72 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.59%.

وقال المحلل المالي، محمود عطا، إن نتائج الأعمال السنوية لشركتي إعمار العقارية وإعمار للتطوير دفعت سوق دبي المالي لحصد مكاسب جديدة، وعززت من وجوده على المسار الإيجابي من حيث الأداء الفني.

وأضاف أن نتائج الأعمال وخطط التوزيعات، ستظل البورصة التي توجه المؤشرات الرئيسة بالوقت الحالي وسط زخم من التقارير العالمية التي تؤكد ترسيخ الإمارات مكانتها على مؤشرات الاقتصاد العالمية.

يشار إلى أنه على المستوى الأسبوعي، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي 1%، ما يعادل أكثر من 45 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» 1.2% بما يعادل 112 نقطة.

. الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.18 مليار درهم.