تعاون بين «إينوك» و«ميرسك للتدريب» لتطوير مهارات العاملين في الطاقة

وقّعت مجموعة «إينوك»، مذكرة تفاهم مع شركة التدريب العالمية «ميرسك للتدريب»، وذلك بهدف التعاون على تطوير مهارات الكوادر المستقبلية اللازمة لدعم اقتصاد الطاقة.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها في المقر الرئيس للمجموعة بدبي، إلى توفير التدريب المهني المناسب وصقل المهارات اللازمة لتلبية المتطلبات الناشئة لقطاع الطاقة ودعم حركة التحول الأخضر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(إينوك) نجحت على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بالتحول إلى مجموعة عالمية متكاملة تزاول أعمالها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة».

وأضاف: «تماشياً مع نهجنا القائم على مفهوم (طاقة ملهمة)؛ يسعدنا التعاون مع (ميرسك للتدريب) للارتقاء بقدرات القوى العاملة في قطاع الطاقة ومواكبة احتياجاته المتطورة، إذ تعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تطوير كوادر عمل شاملة تدعم التحوّل العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة».

وأكد: «نعمل في مجموعة (إينوك) على تطوير العديد من المرافق والقدرات عالمية المستوى لضمان حصول موظفينا على أفضل المهارات»، مشيرا إلى أن «هذه الاتفاقية تعد عنصراً رئيساً في تدريب الكوادر في قطاع الطاقة، ودعم التحول الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات، والمضي قدماً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك للتدريب»، ديفيد سكوف، إن «(ميرسك للتدريب) تزاول نشاطها في دولة الإمارات منذ عام 2014، وتعدّ مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في مساعينا لدعم قطاع الطاقة في بناء قدرات عالمية وتقديم حلول مبتكرة».

وأضاف: «نلتزم بالتعاون مع (إينوك لدعم) القوى العاملة في اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجونها للعمل وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان».

بدوره، قال رئيس قسم النمو العالمي في شركة «ميرسك للتدريب»، فيجاي رانجاتشاري: «تؤمن (ميرسك للتدريب) بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تأسيس مراكز للتميّز تسهم في تطوير قدرات القوى العاملة، والارتقاء بمهاراتها، وزيادة تنوعها».

وأضاف: «لدينا سجل حافل بهذا الخصوص في العديد من الأسواق العالمية بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، تايوان واليابان والولايات المتحدة والسعودية، ونحن متحمسون الآن لاستكشاف الفرص الجديدة في دولة الإمارات من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة (إينوك)».