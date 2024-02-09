14 استثماراً جديداً لـ «صندوق حي دبي للمستقبل» خلال 2023

عقدت لجنة الإشراف على «صندوق حي دبي للمستقبل»، الذي أطلقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في نوفمبر 2021، اجتماعاً لاستعراض أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأهداف والخطط المستقبلية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

استثمارات الصندوق

واستعرض المشاركون في الاجتماع أهم استثمارات الصندوق الذي يبلغ رأسماله الأولي مليار درهم، في ما تحتضن محفظته الاستثمارية حالياً أكثر من 25 مشروعاً استثمارياً منذ إطلاقه، بما في ذلك 14 استثماراً جديداً خلال العام الماضي، منها خمسة استثمارات في شركات ناشئة، ودعم ثلاث شركات في إطار الاستثمار والرعاية اللاحقة (follow-on investments)، إضافة إلى ستة استثمارات تعتمد النهج الابتكاري للارتقاء بمستقبل القطاع المالي وقطاعات اقتصادات المستقبل في دبي.

تعزيز الاستدامة

وأكد أعضاء اللجنة التزام «صندوق حي دبي للمستقبل» بتعزيز الاستدامة من خلال تخصيص ما يصل إلى 20% من رأسماله الأولي البالغ مليار درهم لدعم تطوير تكنولوجيا المناخ، بما يتماشى مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».

وحرص «صندوق حي دبي للمستقبل» خلال العام الماضي، على مواصلة بناء القدرات من خلال إطلاق (برنامج زملاء الاستثمار الجريء) الذي شارك فيه 12 من المهنيين وروّاد الأعمال الإماراتيين الطموحين، كما نظم (برنامج محاكاة صندوق رأس المال الجريء) الذي استقطب 40 مشاركاً من منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات.

وشدّد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة بما يعزز مسيرة نموها لتصبح ناجحة وقادرة على التوسع على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور استثمارات رأس المال الجريء في دعم الشركات الناشئة، ولا يقتصر ذلك على الجانب التمويلي للدعم، بل من خلال تأسيس قيمة للمحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركات، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز حوكمة الشركات.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تصميم وتنفيذ مستقبل مستدام في دولة الإمارات.

نهج ريادي

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «رحلة النمو التي حققها (صندوق حي دبي للمستقبل) مشجعة وتجسد الرؤية الواعدة لمشهد رأس المال الجريء في دبي، عبر اعتماد النهج الريادي في تحقيق التمويل المستدام، وتحفيز الابتكار العالمي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية مثل (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)». وأضاف أن «اعتراف لجنة الإشراف بدور الصندوق في تعزيز جهود التوسع والتعاون نحو بناء مستقبل مستدام، يؤكد كذلك الشراكة المحورية بين القطاعين العام والخاص وقدرتها على الارتقاء بمسيرة الابتكار في دبي».

ريادة الأعمال

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن «(صندوق حي دبي للمستقبل) أسهم بشكل بارز خلال الفترة السابقة في تعزيز مشهد ريادة الأعمال في مدينة دبي، تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون دبي الوجهة الأفضل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والحاضنة الأمثل لتوسيع الأعمال في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي». وأضاف: «سيركز الصندوق خلال الفترة المقبلة على مواصلة جهوده لتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، وتوفير التمويل والخبرات والتوجيه، وبرامج الدعم الأخرى مثل مسرعات الأعمال ومبادرات بناء القدرات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال والمحفزة للابتكار».

حلقة متينة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة «صندوق حي دبي للمستقبل»، عارف أميري: «يمثل (صندوق حي دبي للمستقبل) حلقة متينة في مشهد رأس المال الجريء في دبي، والذي شارك مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته وتفعيل دوره».

وأضاف: «أدى التزام الصندوق بتبني تكنولوجيا المناخ، إلى جانب استراتيجية الاستثمار القوية، إلى تمكين وتوسيع وتيرة نمو أكثر من 25 مشروعاً، ويواصل رعاية المواهب العالمية والإماراتية من خلال برامجه المخصصة والموجهة لبناء المشاريع»، لافتاً إلى أن «هذا الالتزام الثابت يمثل قوة دافعة لصندوق دبي للتنمية نحو تشكيل مستقبل الابتكار المستدام وتعزيز منظومة استقطاب المواهب ودفع عجلة النمو والتنافسية».

أمّا الرئيس التنفيذي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، شريف البدوي، فقال: «أسهم الصندوق بشكل كبير في تعزيز قطاعات الاستدامة وريادة الأعمال بمدينة دبي، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وسنواصل التزامنا برعاية الشركات الناشئة ودفع مسيرة النمو المستدام بما يتماشى مع دور (صندوق حي دبي للمستقبل) لتصميم مستقبل مستدام ومزدهر».

• تعزيز الاستدامة عبر تخصيص 20% من رأس المال الأولي لـ«الصندوق» البالغ مليار درهم لدعم تكنولوجيا المناخ.