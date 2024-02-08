حمدان بن محمد يطَلع على المشاريع الفائزة في مسابقة "منزل المستقبل" العالمية

اطَلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم على المشاريع الفائزة في مسابقة "منزل المستقبل" العالمية التي استقطبت 3500 فكرة قدمها مهندسون معماريون ومصممون من 140 دولة بهدف تصميم منزل إماراتي مبتكر.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في إطار حرصنا لخلق رؤى جديدة للإسكان وتصميم المنازل وتحقيق رفاه الناس، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، اطلعت اليوم على المشاريع الفائزة في مسابقة "منزل المستقبل" العالمية التي استقطبت 3500 فكرة قدمها مهندسون معماريون ومصممون من 140 دولة بهدف تصميم منزل إماراتي مبتكر ... تواصل دبي تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التصميم الحضري والتخطيط العمراني .. والاستفادة من الموهوبين والمبدعين لخدمة المجتمع ... نبارك لجميع الفائزين، ونؤكد أن دبي كانت وستبقى موطن الأفكار والابتكار ..في دبي نصمم المستقبل، ونصنعه من أجل الإنسان".