فتح باب المشاركة في «هاكاثون» الهيئة الاتحادية للضرائب

ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، الذي يستمر على مدار شهر فبراير الجاري؛ أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب المشاركة في فعالية "الهاكاثون" التي أطلقتها بهدف تطوير حلول تقنية مبتكرة لتحديات القطاع الضريبي، وتعزيز أُطر التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة لتحقيق تأثير مستدام.

ودعت الهيئة للمُشاركة في فعالية «الهاكاثون» التي تُتيح الفرصة أمام المبتكرين لتقديم حلول مبتكرة لمُعالجة التحديات التي قد تواجه القطاع الضريبي في عدة مجالات بما فيها المتعلقة برفع مستوى الوعي الضريبي في المجتمع، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التهرب الضريبي.

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب في استقبال المشروعات والأفكار المشاركة في "الهاكاثون" عبر موقعها الإلكتروني (https://tax.gov.ae)، مُشيرة إلى أن قبول المشاريع والأفكار سيستمر حتى تاريخ 23 فبراير الجاري، وبعد ذلك ستُنظم الهيئة فعالية متخصصة بتاريخ 29 فبراير في مركز الشباب (دبي) بأبراج الإمارات بالتعاون مع شركة "ساب" المُتخصصة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات والشريك الاستراتيجي للهيئة في مجال التحول الرقمي.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم خلال هذه الفعالية استعراض الأفكار والمشروعات والحلول المُقدمة مُشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة تقديم أفكارهم خلال الفعالية، حيث سيتم تكريم الحلول الرائدة في المراكز الثلاث الأوائل، وبحث الفرص المحتملة لتعاون أصحابها مع الهيئة.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن مشروعات ومبادرات شهر الابتكار تسعى لدعم استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الهيئة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتصميم حلول مبتكرة تُكرس هذا التحول وتفتح المجال أمام المبتكرين للمساهمة في تطوير المنظومة الضريبية لدولة الإمارات.

وقال: «تعد فعالية الهاكاثون منصة مثالية لتحفيز بيئة الابتكار والمبتكرين وتسليط الضوء على المشروعات المتميزة التي تُوظف التكنولوجيا الحديثة من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين وغيرها من التقنيات في مجال الضرائب، لتُسهم في توفير بيئة ضريبية تتميز بالمرونة والاستباقية، وتعمل على تحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما ينعكس إيجابياً على كفاءة النظام الضريبي ككل ويُقدم فوائد قيمة وملموسة للمعنيين ودافعي الضرائب على مستوى الدولة».

وتستهدف فعالية «الهاكاثون» مجموعة من فئات المبتكرين التي تضم المطورين والمبرمجين من أصحاب الخبرات التقنية المتنوعة والمهارات البرمجية، وطلاب الجامعات الذين يمتلكون رؤى جديدة وعصرية، إلى جانب رواد الأعمال وأصحاب الشركات، وممثلي الهيئات الحكومة والمجتمع ممكن لديهم معرفة عميقة بالسياسات الضريبية والتشريعات المالية التي تُسهم في تطوير إطار قانوني واضح للحلول الضريبية المبتكرة.

وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب معايير دقيقة لتقييم واختيار الحلول الفائزة في «الهاكاثون» تتمثل في توظيف الإبداع والابتكار واستخدام البيانات لتصميم الحلول، إلى جانب جودة الحل وإمكانية استخدامه وتصميمه بجودة عالية، وتقديم نموذج أوليّ للعمل به، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا ومدى جودتها، والأثر والفوائد التي يقدمها الحل مع وجود خطة قابلة للتطبيق وجدوى تنفيذها لمواصلة العمل على الفكرة والنمو في التوسع فيها. فضلاً عن تقديم عرض للحل المُقترح باستخدام التقنيات المتقدمة مع شرحها بالتفصيل.