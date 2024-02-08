"طيران الإمارات" تعلن رعايتها لـ"NBA".. ومليار درهم ميزانية الناقلة للرعايات سنوياً

أعلنت "طيران الإمارات" والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية "NBA" اليوم، توقيعهما عقد شراكة تسويقية عالمية لعدة سنوات، أصبحت "طيران الإمارات" بموجبه الشريك الرسمي للرابطة، بالإضافة إلى "شريك الاسم" لأول مسابقة لكأس الرابطة، التي كان اسمها مسابقة كأس "إن-سيزون"، وأول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأفاد مسؤول في طيران الإمارات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الإعلان عن الرعاية، بأن ميزانية الرعايات لدى الناقلة تفوق سنوياً مليار درهم، أي نحو 1% من الإيرادات، فيما تصل ميزانيتها للتسويق بشكل عام إلى 3 أو 4% سنوياً من الإيرادات.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة "كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية"، وسيظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024 All Star Game"، التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة؛ حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيسياً مهما في الثقافة الرياضية".

من جانبه، قال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية والرئيس التنفيذي للعمليات: "نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين في جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة. وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام".

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، خلال فعالية الإعلان عن الشراكة: "تستثمر طيران الإمارات فيما تعتقد أنه أفضل طريقة لإدارة الأعمال وأفضل طريقة للتواصل مع الناس وخدمتهم".

وأشار بطرس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الحدث، إلى أن حجم ميزانية طيران الإمارات للرعاية يفوق المليار درهم سنوياً، وهي تشكل نحو 1% من الإيرادات، فيما تشكل ميزانية التسويق بشكل عام نسبة 3 إلى 4% من الإيرادات.

وستتيح هذه الرعاية لطيران الإمارات حضوراً في فعاليات الدوري الأخرى، حيث ستتواجد كشريك في فعالية "NBA Crossover" الحدث التفاعلي للجمهور في مباراة "كل النجوم"، وكشريك مُقدِّم لمشروع "NBA Finals Legacy"، الذي يتضمن التزام مراكز "NBA Cares Live, Learn, or Play" الجديدة في كل سوق لفريق "NBA Finals". كما ستبرز علامة طيران الإمارات التجارية أيضاً عبر اللافتات الافتراضية داخل الملعب وأعلى اللوحة الخلفية خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تُبثّ على المستوى الوطني، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024".

ومن المقرر أن تقام مباراة "كل النجوم" رقم 73 في "جينبريدج فيلدهاوس" في "إنديانابوليس" بولاية إنديانا وستنقل إلى الجمهور في 214 دولة ومنطقة بـ60 لغة، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان جميع الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات "WNBA"، بدءاً من موسم 2025، ودوري "NBA G League"، بدءاً من موسم 2024-2025.

وستتواصل طيران الإمارات مع جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA" في جميع أنحاء العالم كشريك في مباريات "NBA" عالمية مختارة قبل وخلال الموسم ومن خلال فعاليات الجمهور التفاعلية للدوري، بما في ذلك "NBA District" و"NBA House".

كما سيشاهد الجمهور محتوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على جميع رحلات طيران الإمارات عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي "ice"، الذي يتضمن أفلاماً وثائقية طويلة ومعلومات عن اللاعبين ومقابلات حصرية وغيرها.

وسوف تتيح الشراكة أيضاً لعشاق كرة السلة شراء مجموعة واسعة من المنتجات الرسمية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل كرات السلة والملابس الرياضية والمقتنيات التذكارية القديمة، على أن يتم إطلاق بعض عمليات التعاون ذات العلامات التجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام، وستباع البضائع في متجر طيران الإمارات الرسمي في مقرها الرئيس في دبي وعبر الإنترنت، حيث يمكن توصيلها إلى جميع أنحاء العالم.

كما يمكن لأعضاء "سكاي واردز" من طيران الإمارات أيضاً استخدام أميالهم لشراء منتجات من هذه المجموعة.

ومن شأن ارتباط طيران الإمارات بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن يدعم جهود الناقلة للوصول إلى قاعدة جماهيرية ضخمة في الولايات المتحدة والعالم من خلال الشغف المشترك برياضة كرة السلة.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدماتها إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، هي: مطار بوسطن لوجان الدولي، ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك، ومطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن، ومطار شيكاغو أوهير الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي، ومطار سياتل تاكوما، ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي، ومطار دالاس فورت وورث، ومطار سان فرانسيسكو الدولي، ومطار ميامي الدولي ومطار أورلاندو الدولي.