«أبوظبي التجاري» يقدم خدمات مصرفية حصرية للمستفيدين من «نافس»

وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، لتقديم خدمات مالية مبتكرة ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المستفيدين من برنامج «نافس».

ووقّع المذكرة كل من مدير إدارة الدراسات والأبحاث عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، محمد العلوي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين «إماراتي» عن بنك أبوظبي التجاري، محمد المهيري، بحضور كل من الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات.

وأكد المزروعي حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على دعم وتمكين الكوادر المواطنة بشتى الطرق في حياتهم المهنية والخاصة، تجسيداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة على وضع جودة حياة المواطن الإماراتي في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن توقيع المذكرة يعزز من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من برنامج «نافس»، مشيداً بالشراكة والتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، حيث ستوفر المذكرة الإطار اللازم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبنك أبوظبي التجاري، لتقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة وتسهيلات ائتمانية ومنتجات مصرفية حصرية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المستفيدين من برنامج «نافس»، مثل التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وغيرها من خدمات مصرفية.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقال: «نحن فخورون بأن نكون شريكاً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث يجسد هذا التعاون الوثيق ملامح العلاقة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين الرائدتين والتي تأتي في إطار تضافر الجهود لتعزيز منظومة التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية. كما تمثل مذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطوة مهمة يسعى البنك من خلالها إلى خدمة كافة المستفيدين من برنامج (نافس) في جميع إمارات الدولة، وتقديم منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية حصرية دعماً للكوادر الإماراتية لتمكينها من المساهمة بفاعلية في نمو وتقدم دولة الإمارات».