«مجموعة الفطيم» تتجاوز النسبة المستهدفة للتوطين وتسجل 13.4% مع نهاية 2023

أعلنت «مجموعة الفطيم»، إحدى شركات الأعمال العائلية الإقليمية الخاصة، عن تحقيق نسبة توطين بلغت 13.4% مع نهاية العام 2023، متجاوزةً النسبة المستهدفة المتمثلة في 10%، لتواصل المجموعة بذلك مسيرة ريادتها في ملف التوطين، ودعم وتمكين الكوادر الإماراتية، وتزويدها بفرص التوظيف المستدامة وسُبُل النمو المهني.

وأكدت رئيسة «مجلس الفطيم للتوطين»، ميرة عمر الفطيم، أن «المجموعة تولي أهميةً كبيرة لملف التوطين، ودعم الاستراتيجيات الوطنية على هذا الصعيد، كونها إحدى الشركات الرائدة في التوطين بالقطاع الخاص في دولة الإمارات».

وأضافت أن تجاوز نسبة التوطين المستهدفة في المجموعة وتحقيق مستويات غير مسبوقة في حضور الكوادر الإماراتية ضمن مُختلف فِرَق عمل، يأتي تتويجاً للجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة في ملف التوطين، ومبادراتها الرامية لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية وتطوير مهاراتها تحت مظلة استراتيجية التوطين في مجموعة الفطيم.



«استراتيجية التوطين»

وبحسب بيان صادر من المجموعة، فقد جاء هذا الإنجاز خلال عامين فقط من إطلاق «استراتيجية التوطين» في مجموعة الفطيم، والتي تشكل إطاراً متكاملاً لمبادرات وبرامج المجموعة الرامية لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، ودعم الخطط الحكومية لتوسيع نطاق حضور الكوادر الإماراتية ضمن مُختلف القطاعات.

ومنذ إطلاقها، شكَّلت الاستراتيجية نقلةً نوعية في جهود «مجموعة الفطيم»، وحددت خريطة طريق لمبادراتها ومستهدفاتها ضمن مسار التوطين، وأفضت إلى تعزيز حضور الكفاءات والخبرات الوطنية في مُختلف القطاعات ضمن المجموعة.



أعداد المواطنين

وسجلت المجموعة زيادةً لافتة في عدد المواطنين في أقسامها الخمسة، ليبلغ 1347 مواطناً ومواطنة مع نهاية العام الماضي 2023.

وأرجعت المجموعة هذا النمو الملحوظ في نسبة حضور الكوادر الإماراتية ضمن «مجموعة الفطيم» إلى عوامل عدَّة، أبرزها تركيزها على توفير بيئة عمل تحفز المشاركة الفعّالة للكفاءات والمواهب الوطنية، وكفاءة برامجها ومبادراتها لتطوير وتعزيز مهارات الموارد البشرية الإماراتية في إطار برنامج واستراتيجية التوطين في مجموعة الفطيم.

وتشمل هذه المبادرات برامج «سنيار»، منصة التوطين لدى المجموعة، وبرامج العمل الصيفي والتدريب المهني في بيئة العمل وغيرها من البرامج، والتي ساهمت بشكلٍ ملموس في تطوير مهارات وخبرات المتدربين الإماراتيين وتوسيع الآفاق المهنية المتاحة لهم.



برامج تدريب

وأكدت «مجموعة الفطيم» أنها تسعى إلى توفير فرص عمل وبرامج تدريب تعزز حضور الكوادر الوطنية في الأقسام المختلفة في المجموعة، إذ بلغ عدد الملتحقين ببرنامج المتدرب الإداري من «سنيار» 111 متدرباً، حيث يتيح البرنامج الفرصة للخريجين الجدد الذين يطمحون للعمل في مجموعة الفطيم لبناء مساراتهم المهنية مع المجموعة بالإستفادة من برنامج تعليمي شامل وممنهج.

كما بلغ عدد الموظفين الذين نالوا تدريباً افتراضياً 399 موظفاً، في حين بلغ عدد منتسبي برنامج المستكشف من «سنيار» إلى 57 من المواطنين والمواطنات، وبرنامج التدريب الصيفي الذي شهد التحاق 131 من الكوادر الإماراتية مع نهاية العام الماضي.

وأكدت المجموعة أن هذه الأرقام تعكس حرصها على المساهمة في دعم وتمكين أكبر عدد ممكن من المواهب الوطنية، ورفدهم بالتدريب النوعي والخبرات العملية لكي يكونوا جاهزين لتولي الوظائف والمناصب المختلفة.



شراكة مع المبادرات الحكومية

ولفتت «مجموعة الفطيم» إلى حرصها على على توطيد شراكتها مع المبادرات الحكومية المتمحورة حول تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ورفدهم بفرص عمل نوعية ومستدامة، والمضي قُدُماً في تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، إذ تعمل المجموعة عن كثب مع برنامج «نافس» الحكومي، كما تشارك المجموعة في عضوية مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والذي يُعنى بتنفيذ خطط وإستراتيجيات دعم مسار التوطين في القطاع الخاص.

يُذكر أنَّ «مجموعة الفطيم» دأبت منذ أكثر من 20 عاماً على إطلاق مجموعة من المبادرات واسعة النطاق لاستقطاب المواطنين إلى فريق عمل الشركة، وتطوير مهارات العنصر البشري الإماراتي، عبر سلسلة من البرامج التدريبية والتطويرية، إلى جانب مبادرة «مجلس الفطيم للتوطين» وتدشين استراتيجية «مجموعة الفطيم» الخاصة بالتوطين (منصة سنيار).