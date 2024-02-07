570.6 مليون درهم صافي أرباح "بريسايت" في 2023 بنمو 5.1%

أعلنت شركة "بريسايت" عن نتائجها للسنة المالية 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً وثابتاً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة إلى 1.78 مليار درهم مقارنةً بالسنة المالية 2022. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ صافي أرباح السنة المالية 2023 حوالي 570.6 مليون درهم مقارنةً بـ 543 مليون درهم في السنة المالية 2022.

ودَعَمَت نتائج السنة المالية عددا من المشاريع المحلية الكبرى التي أطلقت في الربع الأخير من العام، ما أدى إلى رفع إيرادات الربع الرابع من 2023 بمقدار 713.5 مليون درهم بزيادة قدرها 23.3 في المائة مقارنةً بالربع ذاته من عام 2022.. وارتفع صافي الربح في الفترة ذاتها بنحو 300.6 مليون درهم بنسبة 0.4 في المائة مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

يذكر أن الميزانية العمومية للشركة عالية السيولة وخالية من الديون، ما يوفر لشركة "بريسايت" مرونة مالية كبيرة لتمويل عملياتها وتعزيز نموها المستقبلي، وتمكنت بريسايت خلال السنة المالية 2023 من توليد 336.6 مليون درهم من النقد الناتج عن عمليات الشركة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت " نشعر بفخر كبير بنتائجنا في السنة المالية 2023 التي تعتبر سنة تحولية بالنسبة لشركتنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، وأظهرت الشركة نمواً سلساً وقوياً ومتتابعاً نتج عنه ربحية رائدة في القطاع.. ودعمت نتائج عام 2023 عقود الإيرادات الإضافية التي تمتد لعدة سنوات بقيمة 1.56 مليار درهم، والتي ستعزز الإيرادات المستقبلية القوية والتدفق النقدي".

وأضاف: " تعني صحة ميزانيتنا العمومية أننا نملك خيار النظر في استخدام رأس المال في المستقبل والذي يمكن أن يشمل التوسع الجغرافي الهادف وتطوير المنتجات الجديدة لتحقيق النمو المستقبلي وعمليات الاستحواذ ذات القيمة المضافة".

وأشار إلى أن استخدام بريسايت لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في توفير دعم حيوي للمهام ساهم في تعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين في الإمارات، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعرض تقنيات بريسايت المتقدمة أمام العملاء المحتملين.

ولفت إلى أن بريسايت قامت بتوسيع نطاقها الجغرافي من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع شركائنا في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، ونتوقع أن تلعب هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز نمونا على النطاق الدولي خلال السنة المالية 2024 وما بعدها.

وقال براموتيدهام: " منحنا النمو الذي حققته شركة بريسايت في عام 2023 أساساً متيناً للتوسع والتطور وتحقيق النمو المستقبلي، وكُلّي ثقة بقدرتنا المستمرة على تعزيز القيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة الأوسع" ، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم في إطار تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات يوفر المزيد من فرص النمو على الدوام وذلك من خلال إطلاق مجموعة من حلول 'GAI' في عام 2024".