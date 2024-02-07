خريجو الجامعة الكندية دبي يبتكرون مسارات متنوعة لريادة الأعمال

مع تزايد شعبية ريادة الأعمال كخيار وظيفي بين الخريجين الجدد، شارك اثنان من خريجي كلية الإدارة في الجامعة الكندية دبي (CUD) مساراتهم المختلفة في عالم الأعمال التجارية. وُلد مغيرة نديم في عائلة رائدة أعمال، وخريج الأعمال الإلكترونية، وأنشأ أول مشروع له في سنته الجامعية الثانية، بينما أمضى سعد رمضان، تخصص التسويق، عدة سنوات في عالم الشركات قبل أن تشتعل روح ريادة الأعمال لديه عندما اكتشف أحد رواد الأعمال. فراغ في السوق.

نديم رجل أعمال متسلسل منذ صغره، وهو الآن المدير الإداري لشركة Madocsa Shipping، وهي شركة لوجستية أنشأها في عام 2022 لتقديم حلول سلسلة التوريد في بعض المناطق الأكثر اضطرابًا في العالم. وفي نطاق حديثه عن رحلته، قال نديم: "لطالما حلمت باتباع المسار المهني لوالدي ليصبح رائد أعمال، وقد سنحت لي الفرصة خلال أول تدريب لي في الجامعة الكندية دبي. لقد تم تعييني في منظمة تتعامل مع الخدمات اللوجستية الدفاعية وأصبحت مفتونًا بهذه الصناعة، وسرعان ما أدركت أن هذا هو المكان الذي سيكمن فيه مستقبلي.

وتابع نديم قائلاً: "لقد قمت بتأسيس أول شركة لوجستية لي جنبًا إلى جنب مع دراستي، وعلى الرغم من أن العمل لم يستمر، إلا أنني تعلمت الكثير من الدروس القيمة في ريادة الأعمال واكتسبت فهمًا أفضل للسوق. بعد أن أسست مجالًا متخصصًا، وواجهت الكثير من التجارب والخطأ، أصبح لدي الآن عمل لوجستي ناجح. لقد تطورنا من مكتب صغير إلى قوة عاملة مكونة من 20 شخصًا يعملون في منطقة حرة، ونجحنا في دخول الأسواق الأوروبية والعالمية، كل ذلك في أقل من عام ونصف. أعتقد أن مفتاح النجاح هو الإيمان بأن فكرتك لا تشبه أي فكرة أخرى، والبقاء ثابتًا في نهجك.

في المقابل، وضع منشئ المحتوى رمضان نصب عينيه في البداية النجاح في عالم الشركات، حيث بدأ حياته المهنية كمدير للعلامة التجارية لشركة Red Bull، قبل العمل مع مؤسسة الإعلان العالمية الشهيرة، Leo Burnett. يشغل رمضان الآن منصب مدير حسابات المجموعة في URBN Media، وهي شركة لتطوير المحتوى شارك في تأسيسها في مارس 2020، كما يوجه رمضان موهبته كفنان إبداعي، مع أكثر من 1.2 مليون بث باسمه.

قال رمضان وهو يشرح طريقه إلى ريادة الأعمال: "في المدرسة الثانوية، كان لدينا منهج متنوع يتضمن الكثير من الإبداع، وهذا ما دفعني إلى الحصول على شهادة في التسويق. انتقلت إلى جامعة بروك في كندا، حيث كنت أنوي التخرج، ولكن بعد ذلك سنحت لي الفرصة للعودة إلى دبي لأكون مديرًا للعلامة التجارية الطلابية لشركة ريد بول. لقد اتخذت هذه القفزة من الإيمان، مما ساعدني في النهاية على الانتقال إلى القطاع الإبداعي في دبي، حيث قضيت خمس سنوات في الصناعة".

وتابع رمضان قائلاً: "أثناء العمل في Leo Burnett، رأيت الفرصة لتطبيق شغفي في إنشاء المحتوى وصنع الموسيقى لسد الفجوة في السوق لنمط مختلف من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد استمتعت بوقتي في المساهمة في فرق في مؤسسات أكبر، لكنني أدركت أن عالم الشركات لم يكن مناسبًا لي وأخذت قفزة أخرى من الإيمان لإطلاق URBN Media. في السنوات الأربع الماضية كصاحب عمل، تمكنت من الجمع بين موسيقاي وحبي للعملية الإبداعية، لتطوير حملات لبعض العلامات التجارية الرائدة في العالم.

وأوضح الدكتور كيران تانغري، الأستاذ المساعد في كلية الإدارة بالجامعة الكندية دبي: "تعد ريادة الأعمال إحدى الركائز التي يقوم عليها منهجنا الدراسي في الجامعة الكندية دبي. من خلال دوراتنا التأسيسية لريادة الأعمال، يتمتع كل طالب في كل تخصص بفرصة استكشاف جانبه الإبداعي، وتطوير أفكاره المبتكرة والتفاعل مع الصناعة لاستكشاف جدواها، مع اكتساب رؤى قيمة في السوق. ونحن فخورون برؤية المزيد والمزيد من الخريجين يطلقون أعمالهم ويضيفون قيمة إلى مشهد الأعمال الإقليمي".